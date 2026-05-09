Chance Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 9 de mayo de 2026

El chance Caribeña Noche continúa siendo uno de los sorteos más seguidos por los aficionados a los juegos de azar en Colombia. Cada noche, cientos de personas consultan el resultado oficial de este tradicional chance, reconocido por sus sorteos nocturnos y por las diferentes opciones de apuesta disponibles para los jugadores.



Número ganador de Caribeña Noche - 9 de mayo

El número ganador del chance Caribeña Noche de este sábado 9 de mayo de 2026 fue el: (en minutos). Los jugadores que participaron en el sorteo pueden revisar su tiquete y confirmar con un vendedor autorizado si resultaron favorecidos.

Los resultados oficiales del sorteo fueron:



Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Durante la jornada del viernes 8 de mayo de 2026, el sorteo volvió a generar expectativa entre quienes esperaban conocer la combinación ganadora. Además, desde 2025 el juego incorporó una quinta balota o número adicional, una modalidad que permite aumentar el valor del premio cuando coincide junto con otras cifras acertadas.



Horario del sorteo Caribeña Noche

El Caribeña Noche se juega de lunes a sábado a las 10:30 p. m. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después de finalizar la transmisión.

Este chance permite realizar apuestas desde $500, convirtiéndose en una de las alternativas más accesibles y populares dentro de los sorteos nacionales.



Cómo jugar Caribeña Noche

Los participantes pueden elegir entre varias modalidades de apuesta, dependiendo de la cantidad de cifras que deseen acertar y del orden en que coincidan con el resultado oficial.



Modalidades disponibles

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Para ganar, las cifras elegidas deben coincidir con el resultado oficial según la modalidad seleccionada y respetando el orden de izquierda a derecha cuando así se requiera.



Cuánto cuesta apostar

El juego ofrece diferentes valores de apuesta para ajustarse a distintos presupuestos:



Valor mínimo: $500.

Valor máximo: $10.000.

Requisitos para reclamar premios

El proceso de cobro depende del valor obtenido por el jugador, aunque existen algunos documentos básicos obligatorios en todos los casos.



Documentos básicos

Tiquete original diligenciado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Condiciones según el monto ganado

Premios menores a 48 UVT Solo requieren la documentación básica.

Premios entre 48 y 181 UVT Además de los documentos básicos, el ganador debe diligenciar el formato SIPLAFT en el punto autorizado.

Premios superiores a 182 UVT También es necesario presentar una certificación bancaria reciente, expedida con máximo 30 días de anterioridad y a nombre del titular registrado en el tiquete ganador.

Con sorteos frecuentes, diferentes modalidades y apuestas accesibles, Caribeña Noche se mantiene como uno de los chances más consultados por quienes siguen diariamente los resultados de juegos de azar en Colombia.