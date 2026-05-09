Chance Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 9 de mayo de 2026

El chance Caribeña Noche continúa siendo uno de los sorteos más seguidos por los aficionados a los juegos de azar en Colombia. Cada noche, cientos de personas consultan el resultado oficial de este tradicional chance, reconocido por sus sorteos nocturnos y por las diferentes opciones de apuesta disponibles para los jugadores.
Número ganador de Caribeña Noche - 9 de mayo
El número ganador del chance Caribeña Noche de este sábado 9 de mayo de 2026 fue el: (en minutos). Los jugadores que participaron en el sorteo pueden revisar su tiquete y confirmar con un vendedor autorizado si resultaron favorecidos.
Los resultados oficiales del sorteo fueron:
- Dos últimas cifras:
- Tres últimas cifras:
- La quinta:
Durante la jornada del viernes 8 de mayo de 2026, el sorteo volvió a generar expectativa entre quienes esperaban conocer la combinación ganadora. Además, desde 2025 el juego incorporó una quinta balota o número adicional, una modalidad que permite aumentar el valor del premio cuando coincide junto con otras cifras acertadas.
Horario del sorteo Caribeña Noche
El Caribeña Noche se juega de lunes a sábado a las 10:30 p. m. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después de finalizar la transmisión.
Este chance permite realizar apuestas desde $500, convirtiéndose en una de las alternativas más accesibles y populares dentro de los sorteos nacionales.
Cómo jugar Caribeña Noche
Los participantes pueden elegir entre varias modalidades de apuesta, dependiendo de la cantidad de cifras que deseen acertar y del orden en que coincidan con el resultado oficial.
Modalidades disponibles
- Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
- Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.
- Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.
- Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.
- Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.
Para ganar, las cifras elegidas deben coincidir con el resultado oficial según la modalidad seleccionada y respetando el orden de izquierda a derecha cuando así se requiera.
Cuánto cuesta apostar
El juego ofrece diferentes valores de apuesta para ajustarse a distintos presupuestos:
- Valor mínimo: $500.
- Valor máximo: $10.000.
Requisitos para reclamar premios
El proceso de cobro depende del valor obtenido por el jugador, aunque existen algunos documentos básicos obligatorios en todos los casos.
Documentos básicos
- Tiquete original diligenciado y sin tachones.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible de la cédula.
Condiciones según el monto ganado
Premios menores a 48 UVT
Solo requieren la documentación básica.
Premios entre 48 y 181 UVT
Además de los documentos básicos, el ganador debe diligenciar el formato SIPLAFT en el punto autorizado.
Premios superiores a 182 UVT
También es necesario presentar una certificación bancaria reciente, expedida con máximo 30 días de anterioridad y a nombre del titular registrado en el tiquete ganador.
Con sorteos frecuentes, diferentes modalidades y apuestas accesibles, Caribeña Noche se mantiene como uno de los chances más consultados por quienes siguen diariamente los resultados de juegos de azar en Colombia.