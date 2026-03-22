Chance Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy domingo 22 de marzo de 2026

El Chontico Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más populares en el suroccidente colombiano, con especial presencia en el Valle del Cauca. Su mecánica sencilla, junto con la posibilidad de consultar resultados de manera rápida, lo han convertido en una opción frecuente para miles de personas que diariamente siguen de cerca las cifras ganadoras.



Resultado oficial del Chontico Noche – 22 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el domingo 22 de marzo de 2026, el resultado oficial del Chontico Noche fue: (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Horarios del sorteo Chontico Noche

Este sorteo se realiza todos los días del año y cuenta con horarios establecidos según la jornada:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del Chontico Noche, existen otras alternativas dentro de la misma línea, como Chontico Día y Súper Chontico Noche, que permiten a los jugadores participar en distintos momentos, ampliando así las oportunidades de juego a lo largo del día.



Modalidades de juego del Chontico Noche

Uno de los aspectos que más atrae a los jugadores es la variedad de modalidades disponibles, las cuales ofrecen diferentes formas de acertar y niveles de riesgo:



Cuatro cifras directo o superpleno: exige acertar el número completo en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: permite ganar sin importar el orden de los números.

Tres cifras directo: se deben acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

Combinado tres cifras: se gana si coinciden las cifras, sin importar la posición.

Dos cifras o pata: corresponde al acierto de las dos últimas cifras en orden.

Una cifra o uña: se obtiene premio al acertar únicamente la última cifra.

Esta diversidad facilita que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia o presupuesto, haciendo del Chontico Noche una opción flexible dentro del mercado de juegos de azar.



¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Noche?

El acceso a este sorteo es sencillo gracias a sus costos, diseñados para adaptarse a diferentes bolsillos:



Apuesta mínima: $500 pesos

Apuesta máxima: $10.000 pesos

Estos valores permiten que tanto jugadores ocasionales como habituales participen sin mayores restricciones económicas, lo que contribuye a su amplia aceptación.



Cómo jugar chance en línea en Colombia

El avance de las plataformas digitales ha facilitado la participación en sorteos como el Chontico Noche. En Colombia, el juego en línea está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar la legalidad de estas actividades.

Para apostar por internet, el proceso es directo:



Crear una cuenta en un portal autorizado Validar la identidad del usuario Recargar saldo en la plataforma Elegir el sorteo, el número y la modalidad de juego Confirmar la apuesta

Este sistema permite participar desde cualquier lugar, sin necesidad de acudir a puntos físicos, lo que ha impulsado el crecimiento del chance digital en el país.

Requisitos para reclamar premios

Los ganadores del Chontico Noche deben cumplir con ciertos requisitos para poder reclamar sus premios de manera efectiva. Entre los principales se encuentran:



Presentar el tiquete original en buen estado

Entregar el documento de identidad junto con una copia

Dependiendo del monto ganado, se aplican condiciones adicionales:



Menos de 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT

Desde 182 UVT: es necesario presentar una certificación bancaria vigente, con fecha no mayor a 30 días

Cumplir con estas condiciones es fundamental para evitar contratiempos durante el proceso de pago.



Últimos resultados del Chontico Noche

En cuanto a los resultados más recientes, los números ganadores han sido los siguientes:

