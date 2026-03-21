Chance Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 21 de marzo de 2026

El Chontico Noche se mantiene como uno de los sorteos de chance más seguidos en el suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca. Su dinámica diaria y la facilidad para consultar resultados han impulsado su popularidad entre miles de jugadores que, jornada tras jornada, están atentos a las cifras ganadoras.



Resultado oficial del Chontico Noche – 21 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el sábado 21 de marzo de 2026, el resultado oficial del Chontico Noche fue: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Horarios del sorteo Chontico Noche

El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días del año, con horarios definidos según el día de la semana:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, existen otras modalidades como Chontico Día y Súper Chontico Noche, que amplían las alternativas para quienes desean participar en distintos momentos del día.



Modalidades de juego del Chontico Noche

Uno de los principales atractivos del Chontico Noche es la variedad de modalidades de apuesta disponibles. Estas opciones permiten a los jugadores definir su estrategia y el nivel de riesgo que desean asumir:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto en el orden correcto

Combinado cuatro cifras: acierto sin importar el orden

Tres cifras directo: coincidencia de las tres últimas cifras en orden

Combinado tres cifras: acierto sin tener en cuenta la posición

Dos cifras o pata: acierto de las dos últimas cifras en orden

Una cifra o uña: acierto de la última cifra

Gracias a esta diversidad, cada participante puede elegir cómo jugar según sus expectativas.



¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Noche?

El costo de las apuestas es uno de los factores que facilita el acceso a este sorteo. Los valores establecidos son:



Apuesta mínima: $500 pesos

Apuesta máxima: $10.000 pesos

Estos montos permiten que personas con distintos presupuestos puedan participar sin dificultad.



Cómo jugar chance en línea en Colombia

El chance en línea en Colombia está bajo la supervisión de Coljuegos, entidad que regula los juegos de suerte y azar. Para participar en el Chontico Noche a través de internet, los usuarios deben seguir un proceso sencillo:



Crear una cuenta en una plataforma autorizada

Validar su identidad

Recargar saldo

Seleccionar el sorteo, número y modalidad

Confirmar la apuesta

Este sistema digital facilita el acceso al juego desde cualquier lugar.

Requisitos para reclamar premios

Quienes resulten ganadores deben cumplir con ciertos requisitos para hacer efectivo el cobro del premio:



Presentar el tiquete original en buen estado

Entregar el documento de identidad con copia

Dependiendo del valor obtenido, se aplican condiciones adicionales:



Menos de 48 UVT: requisitos básicos

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el Formato SIPLAFT

Desde 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días)

Cumplir con estos lineamientos es clave para evitar inconvenientes en el proceso de pago.



Últimos resultados del Chontico Noche

Entre los resultados recientes del sorteo se encuentran:

