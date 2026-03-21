Chance Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 21 de marzo de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Chontico Noche se mantiene como uno de los sorteos de chance más seguidos en el suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca. Su dinámica diaria y la facilidad para consultar resultados han impulsado su popularidad entre miles de jugadores que, jornada tras jornada, están atentos a las cifras ganadoras.
En el sorteo realizado el sábado 21 de marzo de 2026, el resultado oficial del Chontico Noche fue: (en minutos)
El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días del año, con horarios definidos según el día de la semana:
Además del sorteo nocturno, existen otras modalidades como Chontico Día y Súper Chontico Noche, que amplían las alternativas para quienes desean participar en distintos momentos del día.
Uno de los principales atractivos del Chontico Noche es la variedad de modalidades de apuesta disponibles. Estas opciones permiten a los jugadores definir su estrategia y el nivel de riesgo que desean asumir:
Gracias a esta diversidad, cada participante puede elegir cómo jugar según sus expectativas.
El costo de las apuestas es uno de los factores que facilita el acceso a este sorteo. Los valores establecidos son:
Estos montos permiten que personas con distintos presupuestos puedan participar sin dificultad.
El chance en línea en Colombia está bajo la supervisión de Coljuegos, entidad que regula los juegos de suerte y azar. Para participar en el Chontico Noche a través de internet, los usuarios deben seguir un proceso sencillo:
Este sistema digital facilita el acceso al juego desde cualquier lugar.
Quienes resulten ganadores deben cumplir con ciertos requisitos para hacer efectivo el cobro del premio:
Dependiendo del valor obtenido, se aplican condiciones adicionales:
Cumplir con estos lineamientos es clave para evitar inconvenientes en el proceso de pago.
Entre los resultados recientes del sorteo se encuentran: