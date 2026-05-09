Chance Dorado Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 9 de mayo de 2026

El Dorado Noche sigue siendo uno de los sorteos más consultados por los aficionados al chance en Colombia, especialmente durante fines de semana y días festivos. Su dinámica de juego, junto con las diferentes modalidades de apuesta y premios, lo han convertido en una alternativa popular entre quienes buscan acertar el número ganador.



Resultado del Dorado Noche hoy, 9 de mayo de 2026

En esta ocasión, el número ganador fue: 0368 - 3, una combinación clave para quienes participaron.



Dos últimas cifras: 68

Tres últimas cifras: 368

La quinta: 3

Cómo funciona el plan de premios del Dorado Noche

Uno de los aspectos que más llama la atención de este chance es su sistema de pagos, ya que permite recibir premios incluso con aciertos parciales. Dependiendo de la modalidad elegida y la cantidad apostada, los participantes pueden obtener diferentes ganancias.

Estos son los pagos establecidos por cada peso apostado:



4 cifras directo: paga hasta 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinado: paga hasta 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras directo: entrega hasta 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras combinado: paga hasta 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras o pata: paga 50 veces lo apostado.

1 cifra o uña: entrega 5 veces lo apostado.

Gracias a este esquema, los jugadores pueden escoger entre modalidades con mayores probabilidades de ganar o apuestas que ofrecen premios más altos.



Cuándo juega el Dorado Noche

A diferencia de otros chances que tienen sorteos diarios, el Dorado Noche cuenta con una programación específica:



Sábados, domingos y lunes festivos, generalmente después de las 10:00 p. m.

Tras cada sorteo, los resultados oficiales son publicados en canales autorizados para que los usuarios puedan consultarlos rápidamente.



Cómo apostar en Dorado Noche por internet

Actualmente, este juego también puede jugarse de forma digital mediante plataformas autorizadas. El proceso es sencillo y permite participar desde cualquier lugar del país.

Para realizar una apuesta en línea se debe:



Crear una cuenta en el portal oficial. Verificar la identidad del usuario. Recargar saldo disponible. Elegir el número y la modalidad de juego. Confirmar la apuesta.

Esta modalidad facilita la participación sin necesidad de acudir a puntos físicos de venta.



Requisitos para reclamar premios

Los ganadores del Dorado Noche deben cumplir algunos requisitos básicos para recibir el dinero correspondiente.



Entre los documentos y condiciones exigidas están:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Mostrar el documento de identidad.

Ser mayor de edad.

En los casos de premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos, el pago se realiza en puntos autorizados, donde se verifica la información antes de entregar el premio.

Últimos resultados del Dorado Noche

Estos fueron algunos de los números ganadores más recientes del sorteo:

