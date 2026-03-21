Chance Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 21 de marzo de 2026

El chance Paisita Noche se ha posicionado como uno de los juegos de azar más seguidos en Antioquia, atrayendo diariamente a miles de personas que esperan conocer el resultado oficial. La expectativa crece en cada sorteo, ya que los participantes buscan acertar la combinación ganadora y obtener premios que pueden variar según la modalidad elegida.



Resultado oficial del Paisita Noche – 21 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el sábado 21 de marzo de 2026, el número ganador del chance Paisita Noche fue: (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota: modalidad adicional desde 2025

A partir de 2025, este sorteo incorporó una alternativa adicional conocida como la quinta balota. Esta opción, que es completamente voluntaria, permite a los jugadores aumentar el valor potencial de sus premios al momento de realizar su apuesta.

Quienes deciden activarla y logran acertar las cuatro cifras exactas pueden recibir un monto considerablemente mayor. Sin embargo, es importante destacar que esta modalidad no altera las reglas tradicionales del juego, por lo que los usuarios pueden continuar participando bajo el formato clásico si así lo prefieren.



Cómo se juega el Chance Paisita Noche

El mecanismo del chance Paisita Noche es práctico y accesible, lo que facilita la participación tanto de jugadores habituales como de quienes se inician en este tipo de apuestas. Para participar, se deben seguir tres pasos básicos:



Seleccionar un número de apuesta

Elegir la modalidad de juego

Esperar el resultado oficial del sorteo

Si el número coincide con el resultado anunciado, el jugador obtiene un premio que dependerá del tipo de apuesta realizada. Uno de los aspectos que más influye en su popularidad es el costo accesible, con valores que generalmente oscilan entre $500 y $25.000, permitiendo que diferentes perfiles de usuarios participen sin grandes inversiones.



Horarios del sorteo del Paisita Noche

Los resultados del chance Paisita Noche se publican en horarios específicos, lo que permite a los jugadores organizarse para conocer los números ganadores:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

En estos momentos se revelan las cifras correspondientes a cada jornada, generando gran expectativa entre los apostadores.



Modalidades de apuesta del Chance Paisita

Este sorteo ofrece diversas modalidades que se ajustan a las preferencias de los jugadores, brindando múltiples opciones para participar:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto en el orden correcto

Combinado cuatro cifras: acierto sin importar el orden

Tres cifras directo: coincidencia en orden de las tres últimas cifras

Combinado tres cifras: acierto sin considerar la posición

Dos cifras o pata: acierto de las dos últimas cifras

Una cifra o uña: acierto únicamente de la última cifra

Esta variedad permite que cada jugador elija la opción que mejor se adapte a su estrategia o presupuesto.



Chance en línea en Colombia: dónde apostar legalmente

En Colombia, el chance en línea opera bajo la regulación de Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en el país. Esto garantiza que las apuestas se realicen en entornos seguros y legales.

Entre las plataformas autorizadas para realizar apuestas se encuentran:



Paga Todo

Gana

Su Red

Apuestas Cúcuta 75

Estos operadores permiten a los usuarios registrarse, verificar su identidad y realizar recargas mediante PSE o transferencias bancarias, facilitando el acceso digital al juego.

Requisitos para reclamar premios del Paisita Noche

Para hacer efectivo el cobro de un premio, los ganadores deben presentar ciertos documentos básicos:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad junto con una copia

Dependiendo del monto ganado, pueden exigirse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentación básica

Entre 48 y 181 UVT: diligenciamiento del Formato SIPLAFT

Desde 182 UVT: certificación bancaria vigente (con máximo 30 días de expedición)

Cumplir con estos requisitos es fundamental para garantizar el pago del premio sin inconvenientes.



Últimos resultados del Paisita Noche

Los resultados recientes del chance Paisita Noche reflejan la dinámica constante de este sorteo. Algunas de las cifras ganadoras más recientes son:

