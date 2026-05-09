Chance Super Astro Luna, resultado del sorteo hoy sábado 9 de mayo de 2026

El Super Astro Luna se ha convertido en uno de los juegos de azar más populares entre los colombianos gracias a una modalidad diferente a la de otros chances tradicionales. Este sorteo combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal, una dinámica que diariamente atrae a miles de personas interesadas en probar suerte.



Número ganador del Super Astro Luna

El resultado oficial del chance Super Astro Luna de este sábado 9 de mayo de 2026 dejó como combinación ganadora el número: (en minutos)

Estos fueron los resultados del sorteo:



Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Horarios del sorteo Super Astro Luna

El Super Astro Luna se realiza todos los días, aunque el horario cambia según la jornada:



De lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Los resultados oficiales suelen conocerse pocos minutos después de cada transmisión.



Cómo funciona el Super Astro Luna

Para participar, los jugadores deben seleccionar una combinación de números y un signo zodiacal. La mecánica es sencilla y puede realizarse en puntos autorizados de venta.

Los participantes deben:



Escoger un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

Elegir uno de los doce signos zodiacales disponibles:

Aries Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo Libra Escorpio Sagitario Capricornio Acuario Piscis



Además, existe la modalidad llamada “Todos los Signos”, que permite jugar el mismo número con todos los signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar. Esta opción debe solicitarse directamente en el punto de venta.

Cada tiquete permite registrar hasta cuatro apuestas diferentes.



Cuánto cuesta apostar

El juego cuenta con valores accesibles para distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500.

Apuesta máxima: $10.000.

Para obtener un premio, el número seleccionado debe coincidir exactamente y en el mismo orden con el resultado oficial, junto al signo zodiacal correspondiente.



Dónde se puede jugar

El Super Astro Luna está disponible en puntos de venta autorizados en diferentes ciudades y municipios del país, facilitando la participación diaria de miles de jugadores.



Requisitos para reclamar premios

El proceso de pago depende del monto ganado, aunque existen documentos básicos obligatorios para todos los casos.



Documentos requeridos

Tiquete original correctamente diligenciado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Condiciones según el valor del premio