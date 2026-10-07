Chontico Día hoy miércoles 7 de octubre de 2026, conozca el resultado del último sorteo

El Chontico Día mantiene su lugar entre los juegos de azar con más seguidores en el Valle del Cauca, y cada día miles de apostadores buscan su resultado.

Número ganador del Chontico Día hoy, 7 de octubre de 2026

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El número que resultó ganador en el chance Chontico Día de este miércoles 7 de octubre es el (resultado en breve). ¡Felicitaciones a quienes acertaron! Le recomendamos confirmar con su vendedor si su tiquete resultó premiado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Chontico Día?

El sorteo se realiza a diario y sus resultados oficiales están disponibles a partir de la 1:00 p. m. en los canales autorizados y en los puntos de venta.



Además, quienes prefieran enterarse del número ganador en el instante en que se anuncia pueden seguir la transmisión en vivo del sorteo.

Cómo jugar el chance Chontico Día

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El juego cuenta con distintas modalidades, de modo que cada apostador elige la que mejor se ajuste a su estrategia:



Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: se aciertan las cuatro cifras sin importar el orden.

Tres cifras directo: se aciertan las tres últimas cifras en el orden correcto.

Tres cifras combinado: se aciertan las tres cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: se aciertan las dos últimas cifras exactas.

Una cifra o uña: se acierta solo la última cifra.

Con estas opciones, el jugador puede ir por premios más altos o inclinarse por apuestas más sencillas, con mayores probabilidades de acierto.

Cuánto cuesta apostar en Chontico Día

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El Chontico Día maneja montos pensados para diferentes bolsillos:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

De esta manera, más personas pueden sumarse al sorteo cada día.

Requisitos para reclamar un premio

Quien resulte ganador debe presentar ciertos documentos, que cambian de acuerdo con el valor del premio.

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Documentos básicos



Tiquete original en buen estado, bien diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT: solo se exigen los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe llenar el formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: también se debe presentar una certificación bancaria, con vigencia máxima de 30 días y a nombre del ganador. En estos casos, el pago se hace por transferencia bancaria y puede demorar cerca de ocho días hábiles.

Con sorteos todos los días, variedad de modalidades de apuesta y un trámite claro para cobrar los premios, el Chontico Día sigue siendo uno de los chances más consultados en Colombia.