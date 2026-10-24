Chontico Día hoy, resultado del último sorteo sábado 24 de octubre de 2026

El Chontico Día es uno de los chances más consultados del suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca. Sus resultados generan interés entre quienes participan en las distintas modalidades de apuesta y esperan comprobar si acertaron la combinación ganadora.

Resultado del Chontico Día hoy, 24 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 24 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Se recomienda consultar los resultados en los canales autorizados y conservar el tiquete en buenas condiciones para facilitar su validación.



Cómo jugar el chance Chontico Día

El Chontico Día cuenta con diferentes modalidades de apuesta, que permiten elegir la cantidad de cifras que se desean acertar y determinar si deben coincidir en el mismo orden:



Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: permite ganar si se aciertan las cuatro cifras, sin importar el orden.

permite ganar si se aciertan las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: exige acertar las tres últimas cifras en la secuencia correcta.

exige acertar las tres últimas cifras en la secuencia correcta. Tres cifras combinado: se deben acertar las tres últimas cifras, sin importar su orden.

se deben acertar las tres últimas cifras, sin importar su orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente.

consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente. Una cifra o uña: se gana al acertar la última cifra del resultado.

Cuánto cuesta apostar

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El valor de la apuesta depende de la cantidad que cada jugador decida invertir, dentro de los límites establecidos para este chance:



Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $10.000.

Antes de participar, es recomendable revisar las condiciones de la modalidad seleccionada y guardar el tiquete para verificar los resultados oficiales.

Cómo reclamar un premio del Chontico Día

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Para reclamar un premio, el ganador debe presentar los documentos necesarios para validar su apuesta. La documentación básica incluye:



El tiquete original en buen estado y sin tachones ni enmendaduras.

El documento de identidad original.

Una copia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT:

Solo requieren la documentación básica.

Solo requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT:

Es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, además de presentar los documentos solicitados.

Es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, además de presentar los documentos solicitados. Premios superiores a 182 UVT:

Se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una anterioridad máxima de 30 días, junto con la documentación requerida. El pago se realiza mediante transferencia bancaria, una vez finalice la validación correspondiente.

El Chontico Día mantiene su popularidad en el Valle del Cauca, donde los jugadores consultan sus resultados para comprobar si obtuvieron un premio. Para realizar cualquier reclamación, es importante seguir las indicaciones del operador autorizado.