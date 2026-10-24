Paisita Día, resultado del último sorteo de hoy viernes 23 de octubre de 2026

El Paisita Día es uno de los chances más populares de Antioquia. Cada jornada, los jugadores esperan conocer las cifras ganadoras para compararlas con sus tiquetes y comprobar si acertaron alguna de las modalidades disponibles.

Resultado del Paisita Día hoy, 24 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 24 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Últimas dos cifras: (en minutos)

Últimas tres cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Se recomienda consultar los resultados en los canales autorizados y conservar el tiquete en buen estado para facilitar su validación.



Horario del sorteo Paisita Día

El Paisita Día tiene horarios diferentes según el día de la semana. De lunes a sábado, el sorteo se realiza a la 1:00 p. m., mientras que los domingos y festivos se lleva a cabo a las 2:00 p. m.

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Una vez finaliza el sorteo, los resultados se publican a través de los canales autorizados y los puntos de venta habilitados, donde los participantes pueden verificar sus apuestas.

Cómo jugar el chance Paisita Día

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Los jugadores pueden elegir entre distintas modalidades de apuesta, dependiendo de la cantidad de cifras que quieran acertar y de si deben coincidir en el orden exacto:



Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras en el orden anunciado.

se deben acertar las cuatro cifras en el orden anunciado. Cuatro cifras combinado: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar su orden.

permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar su orden. Tres cifras directo: exige acertar las tres últimas cifras en la secuencia correcta.

exige acertar las tres últimas cifras en la secuencia correcta. Tres cifras combinado: se deben acertar las tres últimas cifras, sin importar el orden.

se deben acertar las tres últimas cifras, sin importar el orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente.

consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente. Una cifra o uña: se gana al acertar la última cifra del resultado.

Cuánto cuesta jugar el Paisita Día

El valor de la apuesta depende de la cantidad que cada persona decida jugar, dentro de los límites establecidos para este chance:



Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $25.000.

Antes de participar, es recomendable revisar las condiciones de la modalidad elegida y conservar el comprobante para consultar los resultados oficiales.

Cómo reclamar un premio del Paisita Día

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Las personas que obtengan un premio deben presentar los documentos necesarios para validar su apuesta. La documentación básica incluye:



El tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

El documento de identidad original.

Una copia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio

Premios menores a 48 UVT:

Solo requieren la documentación básica.

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Premios entre 48 y 181 UVT:

Es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, además de presentar los documentos solicitados.

Premios superiores a 182 UVT:

Se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una anterioridad máxima de 30 días, junto con la documentación requerida. El pago se realiza mediante transferencia bancaria, una vez finalice la validación correspondiente.

