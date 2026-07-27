Chontico Día: resultado del último sorteo de hoy, lunes 27 de julio de 2026

El chance Chontico Día es uno de los sorteos más populares del Valle del Cauca. Es operado por la Lotería del Chontico y toma su nombre del chontaduro, una fruta representativa de esta región del país.
Número ganador de Chontico Día
El resultado del chance Chontico Día de este lunes 27 de julio de 2026 es el 8573. ¡Felicitaciones a los ganadores! Revise cuidadosamente su tiquete y confirme el resultado en un punto de venta autorizado.
Número ganador: 8573
Dos últimas cifras: 73
Tres últimas cifras: 573
La quinta: 1
Desde 2025, los apostadores pueden incluir una quinta balota o número adicional, una modalidad que incrementa las posibilidades de obtener mayores premios al acertar simultáneamente con otras cifras del sorteo.
Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener el premio mayor, los números apostados deben coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. A continuación, puede seguir la transmisión en vivo.
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¿A qué hora juega Chontico Día?
El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m.. El resultado oficial puede consultarse pocos minutos después de finalizar el sorteo.
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¿Cómo se juega el chance?
Los jugadores pueden elegir entre distintas modalidades de apuesta, según el número de cifras que deseen acertar y el orden en el que aparezcan:
- Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
- Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
- Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
- Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.
¿Cuánto cuesta apostar en Chontico Día?
El juego ofrece diferentes valores de apuesta para ajustarse al presupuesto de cada participante:
- Valor mínimo por tiquete: $500.
- Valor máximo por apuesta: $10.000.
¿Qué se necesita para reclamar un premio de Chontico Día?
Los requisitos para reclamar un premio dependen del monto ganado, aunque existen documentos que son obligatorios en todos los casos.
Documentos básicos:
- Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible del documento de identidad.
Requisitos adicionales según el valor del premio:
- Premios menores a 48 UVT: únicamente se requieren los documentos básicos.
- Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe presentar el formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.
- Premios superiores a 182 UVT: también será necesario presentar una certificación bancaria, con una vigencia no mayor a 30 días y a nombre del titular del tiquete. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.