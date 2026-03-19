Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, jueves 19 de marzo de 2026

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El chance Chontico Día sigue consolidándose como uno de los sorteos más consultados en el Valle del Cauca y otras regiones de Colombia. Su popularidad se debe a la facilidad para participar, la variedad de modalidades de juego y los costos accesibles, factores que lo mantienen como una opción frecuente entre los apostadores.
El número ganador del chance Chontico Día de este jueves 19 de marzo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
Uno de los principales atractivos de este sorteo es la diversidad de modalidades disponibles, pensadas para adaptarse a diferentes estrategias y presupuestos. Cada opción ofrece probabilidades de acierto distintas y premios variables.
Entre las modalidades más utilizadas se encuentran:
Gracias a estas alternativas, el juego resulta atractivo tanto para quienes buscan premios más altos como para quienes prefieren mayores probabilidades de acierto con apuestas más simples.
El costo de participación es otro de los factores que ha impulsado la popularidad del sorteo, ya que permite apostar con montos accesibles.
Los valores establecidos son:
Este rango brinda flexibilidad, permitiendo que cada jugador defina cuánto invertir según sus posibilidades o su estrategia de juego.
Quienes resulten ganadores deben acudir a un punto autorizado de Apuestas del Valle para iniciar el proceso de cobro.
Documentos obligatorios
Para reclamar el premio se deben presentar:
Requisitos según el valor del premio
El proceso puede variar dependiendo del monto ganado:
Con un sistema de apuestas flexible, costos accesibles y procedimientos claros para el cobro de premios, el Chontico Día se mantiene como una de las opciones preferidas por los jugadores del suroccidente colombiano que consultan diariamente los resultados de este sorteo.