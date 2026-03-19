Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, jueves 19 de marzo de 2026

El chance Chontico Día sigue consolidándose como uno de los sorteos más consultados en el Valle del Cauca y otras regiones de Colombia. Su popularidad se debe a la facilidad para participar, la variedad de modalidades de juego y los costos accesibles, factores que lo mantienen como una opción frecuente entre los apostadores.



Número ganador del Chontico Día hoy, jueves 19 de marzo de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este jueves 19 de marzo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego del Chontico Día

Uno de los principales atractivos de este sorteo es la diversidad de modalidades disponibles, pensadas para adaptarse a diferentes estrategias y presupuestos. Cada opción ofrece probabilidades de acierto distintas y premios variables.

Entre las modalidades más utilizadas se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras sin importar el orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

acertar las cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

acertar las dos últimas cifras del resultado. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del número ganador.

Gracias a estas alternativas, el juego resulta atractivo tanto para quienes buscan premios más altos como para quienes prefieren mayores probabilidades de acierto con apuestas más simples.



Cuánto cuesta jugar el Chontico Día

El costo de participación es otro de los factores que ha impulsado la popularidad del sorteo, ya que permite apostar con montos accesibles.

Los valores establecidos son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos

Este rango brinda flexibilidad, permitiendo que cada jugador defina cuánto invertir según sus posibilidades o su estrategia de juego.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Quienes resulten ganadores deben acudir a un punto autorizado de Apuestas del Valle para iniciar el proceso de cobro.



Documentos obligatorios

Para reclamar el premio se deben presentar:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

Requisitos según el valor del premio

El proceso puede variar dependiendo del monto ganado:



Premios menores a 48 UVT: solo se requiere el tiquete original y el documento de identidad.

solo se requiere el tiquete original y el documento de identidad. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se exigen los requisitos anteriores junto con una certificación bancaria vigente.

Con un sistema de apuestas flexible, costos accesibles y procedimientos claros para el cobro de premios, el Chontico Día se mantiene como una de las opciones preferidas por los jugadores del suroccidente colombiano que consultan diariamente los resultados de este sorteo.