Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, viernes 20 de marzo de 2026

El chance Chontico Día se mantiene como uno de los sorteos más consultados por apostadores en el Valle del Cauca y distintas regiones del país, gracias a su accesibilidad y variedad de opciones de juego.



Número ganador del Chontico Día hoy, viernes 20 de marzo de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este viernes 20 de marzo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego del Chontico Día

Uno de los principales atractivos del Chontico Día es la diversidad de modalidades disponibles, que permiten a los jugadores elegir según su presupuesto y las probabilidades que desean asumir. Cada opción ofrece premios diferentes, lo que amplía las posibilidades de participación.

Entre las modalidades más utilizadas se encuentran el acierto de cuatro cifras en orden exacto, conocido como superpleno, así como la opción combinada de cuatro cifras, en la que no importa el orden. También están las apuestas de tres cifras, tanto en modalidad directa como combinada, además de las de dos cifras, conocidas como “pata”, y la de una cifra, denominada “uña”.

Estas alternativas hacen que el sorteo resulte atractivo tanto para quienes buscan premios más altos como para quienes prefieren mayores probabilidades de acierto con apuestas más simples.



Cuánto cuesta jugar el Chontico Día

El costo para participar en este sorteo es otro de los factores que explican su popularidad. Los jugadores pueden apostar desde montos bajos, lo que facilita el acceso a una amplia población.



La apuesta mínima es de 500 pesos colombianos, mientras que el monto máximo permitido es de 25.000 pesos. Este rango permite a cada persona definir cuánto invertir según sus posibilidades o estrategia de juego.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Quienes resulten ganadores deben dirigirse a un punto autorizado de Apuestas del Valle para iniciar el proceso de cobro del premio.



Documentos obligatorios

Para reclamar el dinero es indispensable presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.



Requisitos según el valor del premio

El proceso de pago varía de acuerdo con el monto ganado. En premios menores a 48 UVT, únicamente se exige el tiquete y el documento de identidad. Para premios entre 48 y 181 UVT, además de los requisitos básicos, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT.

En el caso de premios superiores a 182 UVT, los ganadores deben presentar la documentación anterior junto con una certificación bancaria vigente, como parte de los controles establecidos para este tipo de pagos.