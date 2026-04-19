Chontico Día, resultado del último sorteo hoy, domingo 19 de abril de 2026

El chance Chontico Día sigue consolidándose como uno de los sorteos más consultados en el suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Su frecuencia diaria y la variedad de modalidades de apuesta lo convierten en una alternativa atractiva para quienes buscan resultados rápidos y opciones de juego flexibles.



Resultado del Chontico Día hoy, domingo 19 de abril de 2026

El número ganador del chance Chontico Día para este domingo 19 de abril de 2026 fue el 1062 - 9. La organización felicitó a todos los ganadores y recomendó verificar el tiquete con un vendedor autorizado para confirmar el premio.

Número ganador: 1062

Dos últimas cifras: 62

Tres últimas cifras: 062

La quinta: 9

¿A qué hora juega el Chontico Día?

El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m.. Minutos después, los resultados oficiales se publican a través de canales autorizados y puntos de venta, lo que permite a los jugadores comprobar rápidamente si su apuesta resultó ganadora.



Cómo se juega el chance Chontico Día

Este juego cuenta con diversas modalidades de apuesta, diseñadas para ajustarse a diferentes niveles de riesgo y estrategias:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones permiten elegir entre premios más altos o mayores probabilidades de acierto, según la modalidad seleccionada.



Cuánto cuesta apostar al Chontico Día

Uno de los factores que impulsa la popularidad de este sorteo es su accesibilidad económica. Los valores de apuesta son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

De esta manera, cada jugador puede ajustar el monto según su presupuesto.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

El proceso de cobro depende del valor del premio, aunque en todos los casos se deben presentar documentos básicos:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos adicionales según el monto ganado:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos

solo se requieren los documentos básicos Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el formulario SIPLAFT

diligenciar el formulario SIPLAFT Mayor a 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles

Gracias a su dinámica sencilla, sorteos diarios y reglas claras para el cobro de premios, el Chontico Día se mantiene como una de las opciones preferidas por los apostadores en Colombia.