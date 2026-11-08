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Chontico Día: resultado del último sorteo hoy domingo 8 de noviembre de 2026

El chance Chontico Día juega todos los días a la 1:00 p. m. Consulte aquí el número ganador de hoy, domingo 8 de noviembre de 2026.

Chontico Día.
Chontico Día.
Foto: Chontico Día
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de nov, 2026

El chance Chontico Día es un juego de azar conocido especialmente en el Valle del Cauca. Es operado por la Lotería del Chontico y su nombre está inspirado en el chontaduro, una fruta típica de esta región.

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El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 8 de noviembre de 2026 es el 9037 - 2. Los apostadores pueden verificar con su vendedor si el tiquete corresponde al resultado ganador.

  • Número ganador: 9037
  • Dos últimas cifras: 37
  • Tres últimas cifras: 037
  • La quinta: 2

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¿A qué hora juega Chontico Día?

El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días. Los resultados pueden consultarse después de la 1:00 p. m.

¿Cómo se juega el chance?

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El juego cuenta con distintas modalidades de apuesta. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.
  • Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
  • Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Cuánto cuesta apostar en Chontico Día?

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El valor de las apuestas tiene los siguientes límites:

  • Valor mínimo por tiquete: $500.
  • Valor máximo por apuesta: $10.000.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Día?

Los requisitos para reclamar un premio dependen del monto obtenido. En todos los casos, se deben presentar los siguientes documentos:

  • Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Además, se solicitan documentos adicionales según el valor del premio, calculado en unidades de valor tributario (UVT):

  • Premio inferior a 48 UVT: se requieren únicamente los documentos fundamentales.
  • Premio entre 48 y 181 UVT: se debe presentar también el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta (PDV).
  • Premio superior a 182 UVT: se solicita una certificación bancaria con una antigüedad no mayor a 30 días, a nombre de la persona que diligenció el tiquete. El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.
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