Chontico Día resultado del último sorteo hoy lunes 1 de junio de 2026

El chance Chontico Día es uno de los sorteos más tradicionales y reconocidos del Valle del Cauca. Operado por la Lotería del Chontico, este juego de azar toma su nombre del chontaduro, una de las frutas más representativas de la región, y cada día reúne a miles de apostadores que esperan acertar la combinación ganadora.
Número ganador de Chontico Día
El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 1 de junio de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Antes de reclamar cualquier premio, se recomienda verificar cuidadosamente el resultado y validar el tiquete con el punto de venta autorizado.
Número ganador: xxxx
Dos últimas cifras: xx
Tres últimas cifras: xxx
La quinta: x
Desde 2025, los apostadores tienen la posibilidad de incluir una quinta balota o número adicional en sus jugadas. Esta modalidad permite aumentar las opciones de obtener premios al acertar simultáneamente otras cifras del sorteo.
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Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 y hasta $25.000. Para obtener el premio mayor, las cifras apostadas deben coincidir exactamente y en el mismo orden con el resultado oficial del sorteo.
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A qué hora juega Chontico Día
El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 de la tarde. Los resultados oficiales pueden consultarse una vez finaliza el sorteo y son divulgados a través de los canales autorizados.
Cómo se juega el chance
Este juego ofrece varias modalidades de apuesta que premian a los participantes según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:
- Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
- Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
- Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
- Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.
Cuánto cuesta apostar
Chontico Día permite realizar apuestas con diferentes montos, adaptándose a distintos presupuestos:
- Valor mínimo por tiquete: $500.
- Valor máximo por apuesta: $10.000.
¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Día?
Los requisitos para reclamar un premio dependen del monto ganado, aunque existen documentos obligatorios para todos los casos:
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- Tiquete original diligenciado correctamente, sin tachones ni enmendaduras.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible del documento de identidad.
Para premios inferiores a 48 UVT, únicamente se requieren los documentos básicos.
Cuando el premio se encuentra entre 48 y 181 UVT, también es necesario diligenciar el Formato SIPLAFT disponible en los puntos de venta autorizados.
Por su parte, quienes obtengan premios superiores a 182 UVT deberán presentar una certificación bancaria expedida con una vigencia máxima de 30 días y a nombre de la persona registrada en el tiquete. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.