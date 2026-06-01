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Chontico Día resultado del último sorteo hoy lunes 1 de junio de 2026

El chance Chontico Día juega todos los días a la 1:00 p. m. Consulte aquí el número ganador del sorteo de este lunes 1 de junio de 2026.

Chontico Día
Chontico Día
Foto: Chontico Día - ImageFX
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de jun, 2026

El chance Chontico Día es uno de los sorteos más tradicionales y reconocidos del Valle del Cauca. Operado por la Lotería del Chontico, este juego de azar toma su nombre del chontaduro, una de las frutas más representativas de la región, y cada día reúne a miles de apostadores que esperan acertar la combinación ganadora.

Número ganador de Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 1 de junio de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Antes de reclamar cualquier premio, se recomienda verificar cuidadosamente el resultado y validar el tiquete con el punto de venta autorizado.

Número ganador: xxxx
Dos últimas cifras: xx
Tres últimas cifras: xxx
La quinta: x

Desde 2025, los apostadores tienen la posibilidad de incluir una quinta balota o número adicional en sus jugadas. Esta modalidad permite aumentar las opciones de obtener premios al acertar simultáneamente otras cifras del sorteo.

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Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 y hasta $25.000. Para obtener el premio mayor, las cifras apostadas deben coincidir exactamente y en el mismo orden con el resultado oficial del sorteo.

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A qué hora juega Chontico Día

El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 de la tarde. Los resultados oficiales pueden consultarse una vez finaliza el sorteo y son divulgados a través de los canales autorizados.

Cómo se juega el chance

Este juego ofrece varias modalidades de apuesta que premian a los participantes según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
  • Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
  • Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

Chontico Día permite realizar apuestas con diferentes montos, adaptándose a distintos presupuestos:

  • Valor mínimo por tiquete: $500.
  • Valor máximo por apuesta: $10.000.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Día?

Los requisitos para reclamar un premio dependen del monto ganado, aunque existen documentos obligatorios para todos los casos:

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  • Tiquete original diligenciado correctamente, sin tachones ni enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Para premios inferiores a 48 UVT, únicamente se requieren los documentos básicos.

Cuando el premio se encuentra entre 48 y 181 UVT, también es necesario diligenciar el Formato SIPLAFT disponible en los puntos de venta autorizados.

Por su parte, quienes obtengan premios superiores a 182 UVT deberán presentar una certificación bancaria expedida con una vigencia máxima de 30 días y a nombre de la persona registrada en el tiquete. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

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