Chontico Día resultado del último sorteo hoy lunes 18 de mayo de 2026

El chance Chontico Día es uno de los sorteos más reconocidos en el Valle del Cauca y en varias regiones del país. Este juego, operado por la Lotería del Chontico, toma su nombre del tradicional chontaduro, una de las frutas más representativas de esta zona del país.

Número ganador de Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 18 de mayo de 2026 es el xxxx. Felicitaciones a los ganadores de esta jornada. Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, este juego incluyó la opción de una “quinta balota” o “número adicional”, una modalidad que permite aumentar las ganancias si el jugador acierta simultáneamente otras cifras del resultado.

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A qué hora juega Chontico Día

El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días y su resultado oficial puede consultarse después de la 1:00 p. m.

Miles de apostadores participan diariamente en este chance, realizando apuestas desde $500 y hasta $25.000. Para ganar, el número apostado debe coincidir en el mismo orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo. El evento también puede seguirse en vivo a través de su transmisión oficial.

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Cómo se juega el chance

El chance ofrece distintas modalidades de apuesta, dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que coincidan con el resultado oficial:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

Los jugadores pueden hacer apuestas con diferentes valores, según sus posibilidades:

El valor mínimo por tiquete es de $500.

El valor máximo por apuesta es de $10.000.

Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Día

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El proceso de reclamación depende del valor ganado, aunque existen algunos documentos obligatorios para todos los casos.

Documentos básicos para reclamar premios:

Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el monto del premio:

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