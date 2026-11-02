Chontico Día: resultado del último sorteo hoy lunes 2 de noviembre de 2026

El Chontico Día es un juego de chance popular en el Valle del Cauca. Es operado por la Lotería del Chontico y su nombre está inspirado en el chontaduro, una fruta típica de esta región. El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 2 de noviembre de 2026 es xxxx, de la serie xxx. Revise su tiquete y consulte con el vendedor para verificar si obtuvo un premio.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los apostadores pueden incluir una quinta balota o número adicional, que puede aumentar las ganancias si se acierta simultáneamente con las demás cifras requeridas. Los participantes pueden apostar desde $500 hasta $25.000. Para ganar en las modalidades que lo requieren, deben acertar las cifras en el orden exacto, de izquierda a derecha, según el resultado del sorteo.

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¿A qué hora juega Chontico Día?



El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m. Los resultados pueden consultarse después de esa hora.

¿Cómo se juega el chance Chontico Día?

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El juego cuenta con distintas modalidades de apuesta. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado del sorteo.

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Cuánto cuesta apostar en Chontico Día?

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El valor de las apuestas tiene los siguientes límites:



Valor mínimo por tiquete: $500.

Valor máximo por apuesta: $10.000.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Día?

Los documentos necesarios para reclamar un premio dependen del monto obtenido. En todos los casos, se deben presentar los siguientes documentos básicos:

Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio, también pueden solicitarse documentos adicionales:



Premios inferiores a 48 UVT: se requieren únicamente los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe presentar el formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta (PDV).

Premios superiores a 182 UVT: se deben entregar los documentos anteriores y una certificación bancaria expedida durante los últimos 30 días, a nombre de la persona que diligenció el tiquete. El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Antes de reclamar el premio, se recomienda verificar los requisitos correspondientes al monto obtenido.