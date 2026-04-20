Chontico Día resultado del último sorteo hoy lunes 20 de abril de 2026

El chance Chontico Día es uno de los sorteos más populares del Valle del Cauca. Es operado por la Lotería del Chontico y su nombre hace referencia al chontaduro, una fruta representativa de esta región del país.



Número ganador de Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 20 de abril de 2026 es el xxxx de la serie xxx. Felicitaciones a los ganadores. Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los jugadores pueden incluir una “quinta balota” o número adicional, lo que incrementa las posibilidades de obtener un premio mayor si se acierta junto con las demás cifras.



A qué hora juega Chontico Día

El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m., y los resultados pueden consultarse poco después de finalizada la transmisión.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, los participantes deben acertar el número en el mismo orden en que es anunciado en el sorteo. La transmisión en vivo se puede seguir a continuación:

Cómo se juega el chance

Este juego cuenta con varias modalidades de apuesta, que determinan el tipo de premio según el acierto:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

El Chontico Día ofrece opciones accesibles para los jugadores:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Día?

El proceso de cobro depende del monto ganado, pero existen requisitos básicos que siempre se deben cumplir:

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Documentos fundamentales:



Tiquete original diligenciado correctamente, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el premio:

