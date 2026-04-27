Chontico Día, resultado del último sorteo hoy, lunes 27 de abril de 2026

El chance Chontico Día continúa posicionándose como uno de los sorteos más populares en el suroccidente del país, especialmente en el Valle del Cauca, donde registra una alta participación diaria.



Resultado del Chontico Día hoy, lunes 27 de abril de 2026

El número ganador del chance Chontico Día para este lunes 27 de abril de 2026 fue el (en minutos). La organización felicitó a todos los ganadores y recomendó verificar el tiquete con un vendedor autorizado para confirmar el premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego del Chontico Día

Uno de los principales factores que explica la acogida del Chontico Día es la diversidad de modalidades de apuesta, pensadas para ajustarse a distintas estrategias y probabilidades de acierto.

Entre las opciones más destacadas se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): el jugador debe acertar el número completo en el orden exacto.

4 cifras combinado: permite acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: se gana acertando las cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): se deben acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

1 cifra (uña): se acierta únicamente la última cifra.

Estas alternativas permiten a los jugadores elegir entre premios más altos o mayores probabilidades de ganar, según la modalidad seleccionada.



Cuánto cuesta apostar al Chontico Día

El costo de participación es otro aspecto clave en la masificación de este juego. El esquema de apuestas está diseñado para ser accesible a diferentes tipos de jugadores, con montos que se ajustan a diversos presupuestos.

De acuerdo con las condiciones vigentes:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Esta estructura facilita la participación tanto de apostadores ocasionales como de quienes juegan con mayor frecuencia, sin necesidad de realizar inversiones elevadas.



Cómo reclamar premios del Chontico Día

El proceso para reclamar los premios del Chontico Día depende del monto ganado, aunque en todos los casos es obligatorio cumplir con ciertos requisitos básicos que garantizan la legalidad del pago.

Los documentos requeridos son:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Adicionalmente, existen condiciones específicas según el valor del premio:



Premios menores a 48 UVT: solo se exigen los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT, relacionado con la prevención de lavado de activos.

Mayores a 182 UVT: se requiere una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

De esta manera, el proceso de cobro se adapta al monto ganado, manteniendo controles que aseguran la transparencia del sistema.