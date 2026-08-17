En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Terremoto en Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Chontico Día resultado del último sorteo hoy lunes festivo 17 de agosto de 2026

Chontico Día resultado del último sorteo hoy lunes festivo 17 de agosto de 2026

El chance Chontico Día juega todos los días a la 1:00 p. m. Consulte aquí el número ganador del sorteo de hoy lunes festivo 17 de agosto de 2026.

Chontico Día
Chontico Día.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de ago, 2026

El chance Chontico Día es uno de los sorteos más populares del Valle del Cauca y una de las opciones de apuesta preferidas por miles de jugadores en la región. Es operado por la Lotería del Chontico y toma su nombre del chontaduro, una de las frutas más representativas del departamento.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Número ganador de Chontico Día

Últimas noticias

Caribeña Día.
Resultados de las loterías

Caribeña Día resultado del último sorteo hoy lunes 17 de agosto de 2026

Sinuano Día
Resultados de las loterías

Sinuano Día resultado del último sorteo hoy lunes 17 de agosto de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este lunes festivo 17 de agosto de 2026 es el 9241 - 3 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si corresponde al resultado oficial.

  • Número ganador: 9241
  • Dos últimas cifras: 41
  • Tres últimas cifras: 241
  • La quinta: 3
Resultado Chontico Día.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Desde 2025, los apostadores cuentan con la opción de incluir una quinta balota o número adicional, una modalidad que permite incrementar el valor del premio cuando también se aciertan las demás cifras del sorteo.

Publicidad

Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, el número elegido debe coincidir exactamente con el resultado oficial del sorteo, respetando el orden de las cifras de izquierda a derecha.

A qué hora juega Chontico Día

El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días del año. El resultado oficial está disponible después de la 1:00 p. m., una vez finaliza el sorteo.

Publicidad

Cómo se juega el chance

Los jugadores pueden elegir entre varias modalidades de apuesta, dependiendo del número de cifras que deseen acertar y del orden en el que coincidan con el resultado oficial.

  • Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.
  • Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
  • Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

Chontico Día ofrece diferentes valores de apuesta para adaptarse a las preferencias de cada jugador.

  • Valor mínimo por tiquete: $500.
  • Valor máximo por apuesta: $10.000.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Día?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado. En todos los casos es indispensable presentar la documentación requerida.

Documentos fundamentales para cualquier premio

Publicidad

  • Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio

  • Premios inferiores a 48 UVT: solo se deben presentar los documentos básicos.
  • Premios entre 48 y 181 UVT: además de la documentación anterior, el ganador debe diligenciar y entregar el Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).
  • Premios superiores a 182 UVT: también será necesario presentar una certificación bancaria expedida con una vigencia máxima de 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete. En estos casos, el pago del premio se realizará mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.
Relacionados

Resultados del chance

Chances y Loterías

Chontico Día

Publicidad

Publicidad

Publicidad