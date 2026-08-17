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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Sinuano Día resultado del último sorteo hoy lunes 17 de agosto de 2026

Sinuano Día resultado del último sorteo hoy lunes 17 de agosto de 2026

El chance Sinuano Día juega todos los días a las 2:30 p. m. Consulte aquí el número ganador del sorteo de hoy lunes 17 de agosto de 2026.

Sinuano Día
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de ago, 2026

El chance Sinuano Día es uno de los juegos de azar con mayor acogida en la Costa Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Atlántico. Cada día reúne a miles de apostadores que esperan acertar el número ganador y llevarse uno de los premios disponibles.

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El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 17 de agosto de 2026 es el (resultado en breve). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda revisar el tiquete con el distribuidor autorizado para confirmar si corresponde al resultado oficial.

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • La quinta:

A qué hora juega Sinuano Día

El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse una vez finaliza el sorteo.

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Cómo se juega el chance

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El chance ofrece distintas modalidades de apuesta, que premian a los jugadores según la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que coincidan con el resultado oficial.

  • Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.
  • Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
  • Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?

El procedimiento para reclamar un premio depende del valor obtenido. Sin embargo, todos los ganadores deben presentar una documentación básica.

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Documentos fundamentales para cualquier premio

  • Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio

  • Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.
  • Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, el ganador deberá diligenciar y entregar el Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).
  • Premios superiores a 182 UVT: también será necesario presentar una certificación bancaria expedida con una vigencia máxima de 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete. En estos casos, el pago se realizará mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.
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