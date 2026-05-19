Chontico Día, resultado del último sorteo hoy martes 19 de mayo de 2026

El chance Lotería del Chontico continúa siendo uno de los sorteos más populares en el Valle del Cauca y otras regiones de Colombia. Este juego de azar, inspirado en el tradicional chontaduro, se ha convertido en una de las opciones preferidas por miles de apostadores que diariamente siguen sus resultados y participan en diferentes modalidades de apuesta.

Resultado del Chontico Día hoy, martes 19 de mayo de 2026

El número ganador del chance Chontico Día en el sorteo de este martes 19 de mayo de 2026 fue el XXXX, resultado que dejó nuevos ganadores en esta jornada.

Número ganador Chontico Día

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Las personas que hayan acertado alguna de las modalidades deben verificar el tiquete en un punto autorizado para confirmar oficialmente el premio.

Qué es la quinta balota de Chontico Día

Desde 2025, el juego incorporó la modalidad de la “quinta balota” o “número adicional”, una opción que permite incrementar las posibilidades de obtener mayores premios cuando el jugador acierta simultáneamente otras cifras del resultado oficial.



Esta alternativa se ha convertido en uno de los atractivos más llamativos para quienes participan frecuentemente en el sorteo.

A qué hora juega Chontico Día

El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días y los resultados oficiales suelen conocerse después de la 1:00 p. m.

Además, los jugadores pueden seguir la transmisión oficial del evento en vivo y consultar rápidamente los números ganadores a través de los canales autorizados.

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Cómo se juega el chance Chontico Día

El chance ofrece varias modalidades de apuesta, dependiendo del número de cifras acertadas y del orden en el que coincidan con el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno : acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

: acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo : acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

: acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata : acertar las dos últimas cifras exactas.

: acertar las dos últimas cifras exactas. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Cuánto cuesta apostar al Chontico Día

Los valores de las apuestas pueden variar según el monto que desee jugar cada participante:



Valor mínimo por tiquete : $500

: $500 Valor máximo por apuesta: $10.000

Miles de personas participan diariamente en este sorteo buscando acertar el número ganador y llevarse importantes premios.

Qué se necesita para reclamar un premio

El proceso para reclamar un premio depende del valor ganado, aunque existen algunos requisitos básicos obligatorios para todos los casos.

Documentos obligatorios

Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio