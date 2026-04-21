Chontico Día resultado del último sorteo hoy martes 21 de abril de 2026

El chance Chontico Día es uno de los sorteos más reconocidos en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Este juego es operado por la Lotería del Chontico y toma su nombre del chontaduro, una fruta tradicional de esta región del país.
El número ganador del chance Chontico Día de este martes 21 de abril de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
Desde 2025, los jugadores pueden incluir una “quinta balota” o número adicional, lo que permite aumentar las posibilidades de obtener premios si se acierta junto con otras cifras.
A qué hora juega Chontico Día
El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m., y los resultados pueden consultarse poco después de esa hora.
Se trata de un juego de azar en el que los apostadores pueden participar con montos desde $500 hasta $25.000. Para ganar, deben acertar el número en el orden exacto de izquierda a derecha según el resultado oficial del sorteo. La transmisión se puede seguir en vivo a través de sus canales autorizados.
Cómo se juega el chance
Existen diferentes modalidades de apuesta, que determinan el tipo de premio según las cifras acertadas:
- Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
- Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.
- Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras o “pata”: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.
- Una cifra o “uña”: acertar la última cifra.
Cuánto cuesta apostar
Este juego ofrece opciones accesibles para los apostadores:
- Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.
- Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.
¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Día?
El proceso de reclamación depende del valor del premio, pero siempre exige algunos documentos básicos:
Documentos obligatorios:
- Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible del documento de identidad.
Requisitos adicionales según el monto:
- Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el formato SIPLAFT en el punto de venta.
- Mayor a 182 UVT: presentar certificación bancaria reciente. El pago se realiza mediante transferencia en aproximadamente 8 días hábiles.
De esta manera, Chontico Día mantiene un proceso claro tanto para jugar como para reclamar premios, lo que brinda confianza a quienes participan diariamente en este sorteo.