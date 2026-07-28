Chontico Día resultado del último sorteo hoy martes 28 de julio de 2026

El chance Chontico Día es uno de los sorteos más reconocidos del Valle del Cauca. Es operado por la Lotería del Chontico y su nombre hace referencia al chontaduro, una fruta tradicional de esta región del país.

Número ganador de Chontico Día hoy martes 28 de julio de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este martes 28 de julio de 2026 es el XXXX. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Revise su tiquete con el operador autorizado para confirmar si obtuvo algún premio.



Número ganador: XXXX

Dos últimas cifras: XX

Tres últimas cifras: XXX

La quinta: X

Desde 2025, los apostadores pueden incluir una "quinta balota" o "número adicional", una modalidad que permite aumentar las ganancias cuando se acierta junto con las demás cifras del sorteo.



Los apostadores pueden realizar jugadas desde $500 y participar con apuestas de hasta $25.000. Para obtener un premio, las cifras elegidas deben coincidir en el mismo orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo.

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¿A qué hora juega Chontico Día?

El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse poco después de finalizar el sorteo.

¿Cómo se juega el chance Chontico Día?

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Este juego ofrece diferentes modalidades de apuesta, cada una con premios de acuerdo con la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Cuánto cuesta apostar en Chontico Día?

Los jugadores pueden elegir el valor de su apuesta de acuerdo con sus preferencias:



El valor mínimo por tiquete es de $500.

El valor máximo por apuesta es de $10.000.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Día?

El proceso para reclamar un premio depende del valor ganado, aunque existen documentos que son obligatorios en todos los casos.

Documentos básicos:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio:

