Chontico Día, resultado del último sorteo hoy martes 5 de mayo de 2026

El chance Chontico Día continúa consolidándose como uno de los sorteos más populares en el Valle del Cauca. Operado por la Lotería del Chontico, este juego toma su nombre del chontaduro, una fruta representativa de la región, y se mantiene como una de las opciones preferidas por los apostadores gracias a su dinámica sencilla y frecuencia diaria.



Resultado del Chontico Día del 5 de mayo de 2026

En el sorteo realizado el martes 5 de mayo de 2026, el número ganador fue XXXX, una combinación que definió a los afortunados de la jornada.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Se recomienda a los jugadores verificar su tiquete con un vendedor autorizado para confirmar cualquier premio.

Desde 2025, el juego incorporó la modalidad de quinta balota, un número adicional que permite aumentar las ganancias si se acierta junto con las demás cifras.



Horario del sorteo

El Chontico Día se juega todos los días a la 1:00 p. m., y sus resultados suelen publicarse pocos minutos después de la transmisión oficial.



Cómo jugar el chance Chontico Día

Este juego de azar ofrece varias modalidades de apuesta, que dependen del número de cifras acertadas y el orden en el que coincidan:



Cuatro cifras directo o superpleno : acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

: acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras : acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

: acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo : acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

: acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Valor de las apuestas

El Chontico Día permite participar con diferentes montos:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos

Requisitos para reclamar premios

El cobro de premios varía según el valor ganado, pero siempre exige algunos documentos básicos:

Documentos obligatorios:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento

Según el monto del premio:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos

solo documentos básicos Entre 48 y 181 UVT: diligenciar formato SIPLAFT en el punto de venta

diligenciar formato SIPLAFT en el punto de venta Mayor a 182 UVT: además de lo anterior, certificación bancaria reciente (máximo 30 días). El pago se realiza por transferencia en aproximadamente ocho días hábiles

Con esta información, los jugadores pueden consultar el resultado más reciente, entender las modalidades de juego y conocer los pasos necesarios para reclamar sus premios de manera correcta.