Chontico Día, resultado del último sorteo hoy, martes 7 de abril de 2026

El chance Chontico Día se posiciona como uno de los sorteos más consultados en el suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Su frecuencia diaria y las múltiples modalidades de juego lo convierten en una opción recurrente para quienes desean probar suerte y consultar resultados de manera ágil.



Resultado del Chontico Día hoy, martes 7 de abril de 2026

El número ganador del chance Chontico Día para este martes 7 de abril de 2026 fue el (en minutos). La organización felicitó a todos los ganadores y recomendó verificar el tiquete con un vendedor autorizado para confirmar el premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Chontico Día?

El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m. Minutos después de su realización, los resultados oficiales son publicados a través de canales autorizados y puntos de venta, lo que permite a los jugadores verificar rápidamente sus apuestas.



Cómo se juega el chance Chontico Día

El Chontico Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, pensadas para ajustarse a distintos niveles de riesgo y preferencias:



4 cifras directo (superpleno): el jugador debe acertar el número completo en el orden exacto.

4 cifras combinado: se gana al acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: permite acertar las cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

1 cifra (uña): se acierta únicamente la última cifra.

Estas opciones permiten elegir entre mayores premios o mayores probabilidades de acierto, según la modalidad seleccionada.



Cuánto cuesta apostar al Chontico Día

Uno de los factores que impulsa la popularidad de este sorteo es su accesibilidad económica. Los valores de apuesta son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

De esta manera, cada jugador puede ajustar su inversión de acuerdo con su presupuesto.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

El proceso de cobro varía según el monto ganado, aunque existen requisitos básicos comunes:



Presentar el tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse documentos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos

Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT

Mayor a 182 UVT: se debe presentar certificación bancaria vigente (con máximo 30 días de expedición). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles

Con una mecánica sencilla, sorteos diarios y reglas claras para el cobro de premios, el Chontico Día se mantiene como una de las alternativas preferidas por los apostadores en Colombia.