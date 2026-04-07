Chontico Día, resultado del último sorteo hoy, martes 7 de abril de 2026

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El chance Chontico Día se posiciona como uno de los sorteos más consultados en el suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Su frecuencia diaria y las múltiples modalidades de juego lo convierten en una opción recurrente para quienes desean probar suerte y consultar resultados de manera ágil.
El número ganador del chance Chontico Día para este martes 7 de abril de 2026 fue el (en minutos). La organización felicitó a todos los ganadores y recomendó verificar el tiquete con un vendedor autorizado para confirmar el premio.
El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m. Minutos después de su realización, los resultados oficiales son publicados a través de canales autorizados y puntos de venta, lo que permite a los jugadores verificar rápidamente sus apuestas.
El Chontico Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, pensadas para ajustarse a distintos niveles de riesgo y preferencias:
Estas opciones permiten elegir entre mayores premios o mayores probabilidades de acierto, según la modalidad seleccionada.
Uno de los factores que impulsa la popularidad de este sorteo es su accesibilidad económica. Los valores de apuesta son:
De esta manera, cada jugador puede ajustar su inversión de acuerdo con su presupuesto.
El proceso de cobro varía según el monto ganado, aunque existen requisitos básicos comunes:
Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse documentos adicionales:
Con una mecánica sencilla, sorteos diarios y reglas claras para el cobro de premios, el Chontico Día se mantiene como una de las alternativas preferidas por los apostadores en Colombia.