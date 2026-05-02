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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Chontico Día resultado del último sorteo hoy sábado 2 de mayo de 2026

Chontico Día resultado del último sorteo hoy sábado 2 de mayo de 2026

El chance Chontico Día juega todos los días a las 1 p. m.. Revise aquí el número ganador hoy sábado 2 de mayo de 2026.

Chontico Día.
Chontico Día.
Foto: Chontico Día
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de may, 2026

El chance Chontico Día se mantiene como uno de los sorteos más populares del suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Operado por la Lotería del Chontico e inspirado en el tradicional chontaduro, este juego de azar se ha consolidado como una opción frecuente gracias a su dinámica sencilla y a la variedad de modalidades de apuesta.

Número ganador del Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 2 de mayo de 2026 es el 4971 - 6 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

Resultado Chontico Día hoy sábado 2 de mayo de 2026

  • Número ganador: 4971
  • Dos últimas cifras: 71
  • Tres últimas cifras: 971
  • La quinta: 6

El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días y sus resultados pueden consultarse después de la 1:00 p. m. A los pocos minutos, la información oficial es publicada a través de canales autorizados y puntos de venta.

Cómo jugar el chance Chontico Día

El juego ofrece varias modalidades que se ajustan a diferentes estrategias y niveles de riesgo. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan:

  • Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número completo en orden exacto.
  • Cuatro cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden correcto.
  • Tres cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.
  • Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.
  • Una cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones permiten elegir entre premios más altos o mayores probabilidades de acierto.

Cuánto cuesta apostar

El Chontico Día se caracteriza por su accesibilidad económica, lo que facilita la participación de distintos tipos de jugadores:

  • Apuesta mínima: $500 pesos colombianos
  • Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Requisitos para reclamar premios

El cobro de premios depende del monto ganado, pero en todos los casos es obligatorio presentar la documentación básica:

  • Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras
  • Documento de identidad original
  • Fotocopia legible del documento de identidad

Según el valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales:

  • Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.
  • Mayor a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, múltiples formas de apostar y reglas claras para reclamar premios, el chance Chontico Día continúa consolidándose como una de las alternativas más consultadas por los apostadores en Colombia.

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