Chontico Día resultado del último sorteo hoy sábado 2 de mayo de 2026

El chance Chontico Día se mantiene como uno de los sorteos más populares del suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Operado por la Lotería del Chontico e inspirado en el tradicional chontaduro, este juego de azar se ha consolidado como una opción frecuente gracias a su dinámica sencilla y a la variedad de modalidades de apuesta.
Número ganador del Chontico Día
El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 2 de mayo de 2026 es el 4971 - 6 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
- Número ganador: 4971
- Dos últimas cifras: 71
- Tres últimas cifras: 971
- La quinta: 6
El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días y sus resultados pueden consultarse después de la 1:00 p. m. A los pocos minutos, la información oficial es publicada a través de canales autorizados y puntos de venta.
Cómo jugar el chance Chontico Día
El juego ofrece varias modalidades que se ajustan a diferentes estrategias y niveles de riesgo. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan:
- Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número completo en orden exacto.
- Cuatro cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden correcto.
- Tres cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.
- Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.
- Una cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.
Estas opciones permiten elegir entre premios más altos o mayores probabilidades de acierto.
Cuánto cuesta apostar
El Chontico Día se caracteriza por su accesibilidad económica, lo que facilita la participación de distintos tipos de jugadores:
- Apuesta mínima: $500 pesos colombianos
- Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos
Requisitos para reclamar premios
El cobro de premios depende del monto ganado, pero en todos los casos es obligatorio presentar la documentación básica:
- Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras
- Documento de identidad original
- Fotocopia legible del documento de identidad
Según el valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales:
- Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.
- Mayor a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.
Con sorteos diarios, múltiples formas de apostar y reglas claras para reclamar premios, el chance Chontico Día continúa consolidándose como una de las alternativas más consultadas por los apostadores en Colombia.