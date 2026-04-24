Chontico Día, resultado del último sorteo hoy, viernes 24 de abril de 2026

El chance Chontico Día se consolida como uno de los sorteos más consultados en el suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde mantiene una alta participación diaria.



Resultado del Chontico Día hoy, viernes 24 de abril de 2026

El número ganador del chance Chontico Día para este viernes 24 de abril de 2026 fue el en minutos. La organización felicitó a todos los ganadores y recomendó verificar el tiquete con un vendedor autorizado para confirmar el premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego del Chontico Día

Uno de los factores que explica el posicionamiento del Chontico Día en el mercado es la variedad de modalidades de apuesta disponibles, diseñadas para diferentes niveles de riesgo y estrategias de juego.

Entre las principales opciones se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): el jugador debe acertar el número completo en el orden exacto.

4 cifras combinado: permite acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: se gana acertando las cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): se deben acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

1 cifra (uña): se acierta únicamente la última cifra.

Estas alternativas permiten a los jugadores elegir entre mayores premios o probabilidades de acierto, según la modalidad seleccionada.



Cuánto cuesta apostar al Chontico Día

El costo de participación es otro de los aspectos que inciden en la masificación del juego. El esquema de apuestas está diseñado para ser accesible a distintos perfiles de usuarios, con montos que se ajustan a diferentes presupuestos.

Según las condiciones vigentes:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Esta estructura permite que tanto apostadores ocasionales como frecuentes puedan participar sin necesidad de realizar inversiones elevadas.



Cómo reclamar premios del Chontico Día

El proceso para reclamar premios del Chontico Día varía dependiendo del monto ganado, aunque en todos los casos se exige el cumplimiento de requisitos básicos que garantizan la legalidad del pago.



Los documentos obligatorios son:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

A partir de allí, se establecen condiciones adicionales según el valor del premio:

