Chontico Día, resultado del último sorteo hoy, jueves 23 de abril de 2026

El número ganador del chance Chontico Día para este jueves 23 de abril de 2026 fue el (en minutos). La organización felicitó a todos los ganadores y recomendó verificar el tiquete con un vendedor autorizado para confirmar el premio.



Resultado del Chontico Día del jueves 23 de abril de 2026

El chance Chontico Día continúa siendo uno de los sorteos más consultados en el suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Su popularidad se explica por la variedad de modalidades de apuesta, sus costos accesibles y un proceso claro para reclamar premios, lo que lo mantiene como una opción frecuente entre los apostadores.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego del Chontico Día

Uno de los aspectos que impulsa la participación en este sorteo es la diversidad de opciones de apuesta, diseñadas para ajustarse a diferentes estrategias y niveles de riesgo.

Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto

acertar el número completo en el orden exacto 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden

acertar las cuatro cifras en cualquier orden 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden

acertar las cifras sin importar el orden 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra

Estas alternativas permiten optar por premios más altos o aumentar las probabilidades de acierto, según la elección del jugador.



Cuánto cuesta apostar al Chontico Día

El Chontico Día se caracteriza por ofrecer un esquema de apuestas accesible, lo que facilita la participación de distintos tipos de usuarios.



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Gracias a este rango, cada persona puede ajustar el valor de su apuesta según su presupuesto.



Cómo reclamar premios del Chontico Día

El proceso de cobro varía de acuerdo con el monto ganado, pero en todos los casos se deben presentar documentos básicos para validar el premio.

Requisitos generales:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Condiciones según el premio:



Menor a 48 UVT: solo requiere documentación básica

solo requiere documentación básica Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT Mayor a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (máximo 30 días) y el pago se realiza mediante transferencia en aproximadamente ocho días hábiles

Con estas condiciones, el Chontico Día mantiene un sistema transparente y organizado tanto para la participación como para la entrega de premios, consolidándose como una de las opciones más populares entre los apostadores en Colombia.