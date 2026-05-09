Chontico Día resultado del último sorteo hoy sábado 9 de mayo de 2026

El chance Chontico Día es uno de los sorteos más conocidos del Valle del Cauca. Es operado por la Lotería del Chontico y su nombre está inspirado en el chontaduro, una fruta emblemática de esta región del país. Cada día, miles de apostadores siguen este juego con la expectativa de acertar la combinación ganadora.



Número ganador de Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 9 de mayo de 2026 es el xxxx. Felicitaciones a los ganadores. Antes de reclamar el premio, conviene verificar con el vendedor si el tiquete resultó favorecido.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

(PONER PIEZA DE RESULTADO)

Desde 2025, los apostadores pueden incluir una quinta balota o número adicional. Esta modalidad permite aumentar el valor del premio si se acierta simultáneamente con otras cifras del sorteo.



A qué hora juega Chontico Día

El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m. El resultado oficial puede consultarse poco después de esa hora.

Se trata de un juego de azar en el que se puede apostar desde $500 hasta $25.000. Para obtener premio, las cifras elegidas deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo.



Cómo se juega el chance

Este juego ofrece varias modalidades de apuesta. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

Chontico Día ofrece apuestas accesibles para distintos presupuestos.

El valor mínimo por tiquete es de $500.

El valor máximo por apuesta es de $10.000.

Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Día

El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, aunque siempre hay unos documentos básicos que deben presentarse.

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Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio:



Si el premio es menor a 48 UVT, solo se requieren los documentos básicos.

Si el premio está entre 48 y 181 UVT, además debe entregarse el formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Si el premio es mayor a 182 UVT, también se solicitará una certificación bancaria expedida con no más de 30 días de anterioridad y a nombre de la persona que diligenció el tiquete.

En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.