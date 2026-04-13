Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy lunes 13 de abril de 2026

El Chontico Noche se mantiene como uno de los sorteos de chance más consultados en el suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca. Su popularidad radica en su mecánica sencilla y en la expectativa diaria de miles de jugadores que revisan los resultados oficiales con la ilusión de acertar la combinación ganadora.



Resultado oficial Chontico Noche – 13 de abril de 2026

En el sorteo realizado el lunes 13 de abril de 2026, el resultado oficial del Chontico Noche fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Estos datos corresponden al resultado válido del sorteo y son los que deben tener en cuenta los jugadores para verificar posibles premios.



Horario del sorteo Chontico Noche

Este juego de azar se realiza todos los días del año en horarios establecidos que concentran la atención de los apostadores:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Durante estas franjas, los participantes suelen consultar en tiempo real los números ganadores. Además, el portafolio incluye opciones como Chontico Día y Súper Chontico Noche, ampliando las alternativas de juego.



Modalidades de juego del Chontico Noche

Una de las claves de su posicionamiento es la variedad de modalidades, que permite ajustar la apuesta según las preferencias del usuario:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto en orden

acierto exacto en orden Combinado cuatro cifras: acierto sin importar el orden

acierto sin importar el orden Tres cifras directo: acierto en orden de las tres últimas cifras

acierto en orden de las tres últimas cifras Combinado tres cifras: acierto en cualquier orden

acierto en cualquier orden Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras

acierto de las dos últimas cifras Una cifra (uña): acierto de la última cifra

Esta diversidad brinda mayor flexibilidad, ya sea buscando premios más altos o mayores probabilidades de ganar.



¿Cuánto cuesta jugar Chontico Noche?

El costo de participación es accesible para diferentes tipos de jugadores:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos

Este rango facilita la participación sin necesidad de realizar grandes inversiones.

Cómo jugar Chontico Noche en línea en Colombia

Con el crecimiento digital, el Chontico Noche también puede jugarse en línea a través de operadores autorizados por Coljuegos. El proceso habitual incluye:



Crear una cuenta en una plataforma oficial Validar la identidad del usuario Recargar saldo mediante medios electrónicos Elegir número y modalidad de apuesta Confirmar la jugada

De esta forma, los usuarios pueden participar desde cualquier lugar de manera segura y legal.



Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio, es indispensable presentar el tiquete original en buen estado junto con el documento de identidad. Dependiendo del monto ganado, se deben cumplir condiciones adicionales:



Menos de 48 UVT: documentación básica

documentación básica Entre 48 y 181 UVT: diligenciar formulario SIPLAFT

diligenciar formulario SIPLAFT 182 UVT o más: certificación bancaria reciente

Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso de pago adecuado.



Últimos resultados del Chontico Noche

Estos son algunos de los resultados recientes del sorteo:



12 de abril de 2026: 1340 - 5.

1340 - 5. 11 de abril de 2026: 9445 - 9

9445 - 9 10 de abril de 2026: 4921 - 0

4921 - 0 9 de abril de 2026: 2881 - 2

Estos registros permiten a los jugadores llevar un seguimiento cercano de las cifras más recientes del Chontico Noche.