Chontico Noche resultado del último sorteo hoy martes 19 de mayo de 2026

El Chontico Noche es uno de los chances más reconocidos del Valle del Cauca y diariamente reúne a miles de apostadores que siguen de cerca cada resultado. Este sorteo es operado por la Lotería del Chontico y su nombre hace homenaje al chontaduro, una fruta típica de la región.

Número ganador de Chontico Noche

El número ganador del chance Chontico Noche de este martes 19 de mayo de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar el resultado con el tiquete original y en puntos autorizados.

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, este chance cuenta con la modalidad de “quinta balota” o número adicional, una alternativa que permite aumentar las ganancias si se aciertan varias cifras simultáneamente.

A qué hora juega Chontico Noche

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El sorteo de Chontico Noche se realiza todos los días, aunque el horario cambia según la fecha:



De lunes a viernes juega a las 7:00 p. m.

Los sábados el sorteo se realiza a las 10:00 p. m.

Domingos y festivos juega a las 8:00 p. m.

Además, la Lotería del Chontico también realiza otros sorteos como Chontico Día y Super Chontico Noche, este último los jueves en horario nocturno.

Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, con diferentes modalidades de juego que premian según la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que salgan en el sorteo oficial.

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Vea el sorteo en vivo aquí:

Cómo se juega el chance

El chance ofrece varias modalidades de apuesta para quienes buscan diferentes formas de ganar:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.



Cuánto cuesta apostar

Los valores de apuesta en Chontico Noche son flexibles y se ajustan a diferentes presupuestos:

El valor mínimo por tiquete es de $500.

El valor máximo por apuesta es de $10.000.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Noche?

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El proceso de reclamación depende del monto ganado, aunque hay documentos obligatorios para cualquier premio:

Presentar el tiquete original diligenciado y sin enmendaduras.

Llevar el documento de identidad original.

Presentar una fotocopia legible de la cédula.

En algunos casos también se solicitan requisitos adicionales: