Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy martes 30 de junio de 2026

El chance Chontico Noche se mantiene como una de las alternativas de juego más populares en Colombia, especialmente entre los apostadores que siguen diariamente los sorteos para conocer los números ganadores. Gracias a sus distintas modalidades de apuesta y a las opciones de premios disponibles, este sorteo continúa captando la atención de miles de participantes.

Número ganador del Chontico Noche 30 de junio de 2026

Según los resultados oficiales del sorteo realizado el lunes 30 de junio de 2026, la combinación ganadora fue el: 1984 - 3.



Dos últimas cifras: 84.

Tres últimas cifras: 984.

Quinta balota: 3.

Chontico Noche y la quinta balota: una opción que amplía las posibilidades

Entre las características que han generado mayor interés entre los jugadores se encuentra la quinta balota, una cifra adicional que acompaña el resultado principal del sorteo.

Esta modalidad permite acceder a premios complementarios de acuerdo con el tipo de apuesta realizada, ofreciendo más oportunidades de acierto. Por esta razón, la quinta balota se ha convertido en una de las opciones más utilizadas por quienes participan con frecuencia en el chance.



¿A qué hora juega el chance Chontico Noche?

Los sorteos del Chontico Noche se realizan todos los días, aunque el horario cambia dependiendo de la fecha.



Lunes a viernes: 7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además de este sorteo, la marca cuenta con otras alternativas de juego disponibles en diferentes franjas horarias para los interesados en participar en más sorteos durante la jornada.

Modalidades de apuesta disponibles en Chontico Noche

Los jugadores pueden elegir entre varias opciones según la cantidad de cifras que deseen acertar y el tipo de premio que buscan obtener.

Cuatro cifras directo o superpleno

Esta modalidad premia a quienes acierten las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden en que fueron sorteadas.

Combinado de cuatro cifras

Permite ganar acertando las cuatro cifras del resultado, sin importar la posición en la que aparezcan.

Tres cifras directo

La apuesta resulta ganadora cuando coinciden las tres últimas cifras del número sorteado en el orden correcto.

Combinado de tres cifras

Entrega premio a quienes acierten las tres últimas cifras, aunque estas aparezcan en un orden diferente al resultado oficial.

Dos cifras o pata

Consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador. Una cifra o uña Es la modalidad más sencilla, ya que únicamente exige acertar la última cifra sorteada.

Valor de las apuestas

El chance Chontico Noche ofrece alternativas para distintos presupuestos, permitiendo que más personas participen en el sorteo.

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Apuesta mínima: $500.

Apuesta máxima: $10.000.

De esta manera, cada jugador puede seleccionar el monto que mejor se adapte a sus posibilidades y combinarlo con la modalidad de juego de su preferencia.

Cómo reclamar un premio de Chontico Noche

Los ganadores deben cumplir con los requisitos establecidos por los operadores autorizados para realizar el proceso de pago correspondiente.

Documentación requerida

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Para reclamar cualquier premio es necesario presentar:



Tiquete original sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos según el monto ganado

Las condiciones para el cobro varían de acuerdo con el valor del premio obtenido.

Premios menores a 48 UVT

Solo es necesario presentar la documentación básica para recibir el pago en los puntos autorizados.

Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos habituales, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT, exigido por la regulación vigente para procesos de verificación.

Premios superiores a 182 UVT

En estos casos se requiere una certificación bancaria vigente junto con los demás documentos solicitados. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y el trámite puede tardar hasta ocho días hábiles.