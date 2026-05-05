Chontico Noche resultado del último sorteo hoy martes 5 de mayo de 2026

El chance Chontico Noche es uno de los sorteos más conocidos en el Valle del Cauca. Operado por la Lotería del Chontico, este juego toma su nombre del chontaduro, una de las frutas más representativas de la región, y cada noche convoca a miles de apostadores que esperan acertar la combinación ganadora.



Número ganador de Chontico Noche

El número ganador del chance Chontico Noche de este martes 5 de mayo de 2026 es el xxxx. Felicitaciones a los ganadores. Antes de reclamar cualquier premio, es importante verificar con el vendedor si el tiquete resultó favorecido.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

(PONER PIEZA DE RESULTADO)

Desde 2025, los apostadores pueden incluir una quinta balota o número adicional. Esta modalidad permite aumentar el valor del premio si se acierta de manera simultánea con otras cifras del sorteo.



A qué hora juega Chontico Noche

El sorteo de Chontico Noche se realiza todos los días, aunque el horario cambia según la jornada.



De lunes a viernes juega a las 7:00 p. m.

Los sábados el sorteo se realiza a las 10:00 p. m.

Los domingos y festivos juega a las 8:00 p. m.

Además, la marca cuenta con otros sorteos como Chontico Día y Super Chontico Noche, este último se juega los jueves en la noche.

Se trata de un juego de azar en el que los participantes pueden hacer apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener premio, las cifras apostadas deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo.

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Cómo se juega el chance

El juego ofrece varias modalidades de apuesta, dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que aparezcan en el sorteo:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Cuánto cuesta apostar en Chontico Noche

Chontico Noche permite realizar apuestas con montos accesibles para diferentes bolsillos.



El valor mínimo por tiquete es de $500.

El valor máximo por apuesta es de $10.000.

Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Noche

El proceso de reclamación cambia según el monto ganado, pero existen documentos básicos que siempre deben presentarse.

Documentos fundamentales:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio:



Si el premio es menor a 48 UVT, solo se exigen los documentos básicos.

Si el premio está entre 48 y 181 UVT, además debe presentarse el formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Si el premio es mayor a 182 UVT, también se solicitará certificación bancaria expedida con no más de 30 días de anterioridad y a nombre de la persona que diligenció el tiquete.

En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.