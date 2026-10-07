Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy miércoles 7 de octubre de 2026

El Chontico Noche es uno de los juegos de chance de mayor reconocimiento en el Valle del Cauca y otras regiones de Colombia. Diariamente, los jugadores consultan el resultado para comprobar si el número de su tiquete coincide con alguna de las modalidades habilitadas.

El juego, asociado a la tradición regional del chontaduro, cuenta con diferentes opciones de apuesta según la cantidad de cifras seleccionadas. Además, desde 2025 incorpora la llamada quinta balota, un número adicional que acompaña el resultado principal.

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Resultado del Chontico Noche del 7 de octubre de 2026

El sorteo de Chontico Noche del miércoles 7 de octubre de 2026 dejó el siguiente resultado:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Con estos datos, los jugadores pueden revisar su tiquete y verificar si acertaron de acuerdo con la modalidad de apuesta seleccionada.

¿Qué es la quinta balota del Chontico Noche?

La quinta balota es un número adicional que se incorporó al juego y que acompaña las cuatro cifras del resultado principal.



Esta alternativa permite acceder a premios adicionales cuando existe coincidencia entre la quinta balota y las cifras contempladas en determinadas apuestas.

¿A qué hora juega Chontico Noche?

El horario del sorteo cambia según el día de la semana:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además de Chontico Noche, existen otras modalidades como Chontico Día y Super Chontico Noche, que se juega los jueves en horario nocturno.

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¿Cuáles son las modalidades de Chontico Noche?

El juego ofrece diferentes modalidades de acuerdo con el número de cifras que se quieran acertar:



Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras del número ganador y en el mismo orden.

se deben acertar las cuatro cifras del número ganador y en el mismo orden. Combinado de cuatro cifras: se deben acertar las cuatro cifras, aunque el orden no es determinante.

se deben acertar las cuatro cifras, aunque el orden no es determinante. Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras y mantener el mismo orden.

requiere acertar las tres últimas cifras y mantener el mismo orden. Combinado de tres cifras: permite acertar las tres últimas cifras sin importar su orden.

permite acertar las tres últimas cifras sin importar su orden. Dos cifras o pata: la apuesta se concentra en las dos últimas cifras del resultado.

la apuesta se concentra en las dos últimas cifras del resultado. Una cifra o uña: consiste en acertar únicamente la última cifra.

¿Cuánto cuesta jugar Chontico Noche?

El valor depende de la modalidad y del monto seleccionado para la apuesta. De acuerdo con la información suministrada, los valores establecidos son:



Valor mínimo del tiquete: $500.

$500. Valor máximo por apuesta: $10.000.

¿Cómo reclamar un premio de Chontico Noche?

En caso de resultar ganador, el jugador debe acudir a un punto autorizado y presentar la documentación correspondiente. Entre los requisitos básicos están:



Tiquete original , correctamente diligenciado y sin enmendaduras.

, correctamente diligenciado y sin enmendaduras. Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:



Premios menores a 48 UVT

Se debe presentar la documentación básica solicitada para el pago.

Se debe presentar la documentación básica solicitada para el pago. Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos básicos, es necesario diligenciar el formato SIPLAFT entregado en el punto de venta.

Además de los documentos básicos, es necesario diligenciar el entregado en el punto de venta. Premios superiores a 182 UVT

También se debe presentar una certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.

De esta manera, quienes participaron en el sorteo del Chontico Noche del 6 de octubre de 2026 pueden consultar el resultado, comparar las cifras con su tiquete y verificar los requisitos correspondientes en caso de haber obtenido un premio.