Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 1 de agosto de 2026

El Chance Chontico Noche sigue siendo uno de los sorteos más tradicionales y consultados en el Valle del Cauca. Cada día, miles de apostadores esperan la publicación del resultado oficial para conocer si acertaron el número ganador y reclamar alguno de los premios que ofrece este juego de azar.

Además de sus diferentes modalidades de apuesta, el Chontico Noche cuenta con la quinta balota, una cifra adicional que complementa el resultado principal y brinda más oportunidades de obtener premios a los participantes.

Resultado del Chontico Noche hoy, sábado 1 de agosto de 2026

El número ganador del chance Chontico Noche de este sábado 1 de agosto de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

Quinta balota: (en minutos)

Los jugadores pueden consultar el resultado oficial en los canales autorizados y en los puntos de venta habilitados para confirmar si su apuesta resultó ganadora.

¿A qué hora juega el Chontico Noche?

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El horario del sorteo cambia de acuerdo con el día de la semana:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del Chontico Noche, el operador también realiza otros sorteos como Chontico Día y Super Chontico Noche, este último programado los jueves en horario nocturno.

¿Cómo funciona el Chontico Noche?

Este juego permite realizar apuestas desde montos accesibles, lo que facilita la participación de jugadores con diferentes presupuestos.

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Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir con el resultado oficial. Dependiendo de la modalidad elegida, será necesario acertar las cuatro cifras o parte de la combinación en el orden establecido.

Modalidades de apuesta del Chontico Noche

El sorteo ofrece diferentes alternativas para que cada participante juegue según su estrategia.



Cuatro cifras directo o superpleno

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras exactamente en el mismo orden del resultado oficial.

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras exactamente en el mismo orden del resultado oficial. Combinado de cuatro cifras

Permite ganar cuando las cuatro cifras coinciden, aunque aparezcan en un orden diferente.

Permite ganar cuando las cuatro cifras coinciden, aunque aparezcan en un orden diferente. Tres cifras directo

Entrega premio a quienes aciertan las tres últimas cifras en el orden exacto del sorteo.

Entrega premio a quienes aciertan las tres últimas cifras en el orden exacto del sorteo. Combinado de tres cifras

Reconoce a quienes aciertan las tres cifras finales sin importar la posición en la que aparezcan.

Reconoce a quienes aciertan las tres cifras finales sin importar la posición en la que aparezcan. Dos cifras o pata

Consiste en acertar únicamente las dos últimas cifras del número ganador.

Consiste en acertar únicamente las dos últimas cifras del número ganador. Una cifra o uña

Esta modalidad premia a quienes aciertan solamente la última cifra del resultado oficial.

¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Noche?

El valor de la apuesta depende de la modalidad seleccionada por el jugador.



Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $10.000.

Estas opciones permiten que cada participante elija el monto que desea invertir según sus preferencias.

Requisitos para reclamar un premio

El proceso de cobro depende del valor del premio obtenido, aunque todos los ganadores deben presentar la documentación exigida por el operador.

Documentos necesarios



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Condiciones según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT

Solo requieren la documentación básica para realizar el cobro.



Solo requieren la documentación básica para realizar el cobro. Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos obligatorios, el ganador deberá diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.



Además de los documentos obligatorios, el ganador deberá diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado. Premios superiores a 182 UVT

También será necesario presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días y a nombre de la persona registrada en el tiquete ganador.

Con sorteos diarios, múltiples modalidades de apuesta y la incorporación de la quinta balota, el Chance Chontico Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más consultados por los apostadores del Valle del Cauca y de otras regiones de Colombia.