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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 2 de mayo de 2026

Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 2 de mayo de 2026

El chance Chontico Noche juega todos los días en horas de la noche. Consulte aquí el número ganador del sorteo de hoy sábado 2 de mayo de 2026.

Chontico Noche
Chontico Noche
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de may, 2026

El chance Chontico Noche reveló su resultado oficial del sábado 2 de mayo de 2026, una jornada que volvió a captar la atención de miles de jugadores, especialmente en el Valle del Cauca y otras regiones del país.

Resultado del Chontico Noche hoy, sábado 2 de mayo de 2026

Este sorteo, reconocido por su constancia y facilidad de participación, dejó como combinación ganadora el en minutos, dato clave para la asignación de premios.

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • Quinta balota:

Horarios del sorteo Chontico Noche

Uno de los factores que mantiene la fidelidad de los apostadores es la claridad en los horarios. El sorteo se realiza en los siguientes momentos:

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábados: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Durante estos horarios, los resultados se publican en tiempo real a través de canales autorizados. Además, existen otras opciones como Chontico Día y Súper Chontico Noche, que amplían la oferta de juego.

Modalidades de apuesta

El Chontico Noche ofrece diversas formas de participar, adaptándose a diferentes estrategias y presupuestos:

  • Acierto de cuatro cifras en orden exacto (superpleno)
  • Combinaciones de cuatro y tres cifras
  • Apuestas de dos cifras (pata)
  • Apuestas de una cifra (uña)

Estas modalidades permiten elegir entre premios más altos o mayores probabilidades de acierto.

Costos y accesibilidad

Uno de los aspectos que impulsa su popularidad es su bajo costo. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $10.000 pesos colombianos, lo que facilita el acceso a un amplio número de jugadores en todo el país.

Juego legal y opciones en línea

En Colombia, el chance es un juego regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar su funcionamiento y garantizar la legalidad. Los jugadores pueden participar tanto en puntos físicos autorizados como en plataformas digitales, donde deben registrarse, validar su identidad, recargar saldo y elegir sus números.

Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio es obligatorio presentar:

  • Tiquete original en buen estado

Dependiendo del monto ganado, se pueden exigir requisitos adicionales:

  • Menores a 48 UVT: solo documentación básica
  • Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el formulario SIPLAFT
  • Superiores a 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente

Resultados recientes del Chontico Noche

Muchos jugadores revisan resultados anteriores como referencia. Estos fueron algunos de los más recientes:

  • 2 de mayo de 2026: 6526 - 9
  • 30 de abril de 2026: 3632 - 8
  • 29 de abril de 2026: 7698 - 7
  • 28 de abril de 2026: 5973 - 4

Gracias a su frecuencia diaria, variedad de modalidades y facilidad de acceso, el Chontico Noche se mantiene como una de las opciones más consultadas dentro del chance en Colombia.

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