Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 2 de mayo de 2026

El chance Chontico Noche reveló su resultado oficial del sábado 2 de mayo de 2026, una jornada que volvió a captar la atención de miles de jugadores, especialmente en el Valle del Cauca y otras regiones del país.



Resultado del Chontico Noche hoy, sábado 2 de mayo de 2026

Este sorteo, reconocido por su constancia y facilidad de participación, dejó como combinación ganadora el en minutos, dato clave para la asignación de premios.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Horarios del sorteo Chontico Noche

Uno de los factores que mantiene la fidelidad de los apostadores es la claridad en los horarios. El sorteo se realiza en los siguientes momentos:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Durante estos horarios, los resultados se publican en tiempo real a través de canales autorizados. Además, existen otras opciones como Chontico Día y Súper Chontico Noche, que amplían la oferta de juego.



Modalidades de apuesta

El Chontico Noche ofrece diversas formas de participar, adaptándose a diferentes estrategias y presupuestos:



Acierto de cuatro cifras en orden exacto (superpleno)

Combinaciones de cuatro y tres cifras

Apuestas de dos cifras (pata)

Apuestas de una cifra (uña)

Estas modalidades permiten elegir entre premios más altos o mayores probabilidades de acierto.



Costos y accesibilidad

Uno de los aspectos que impulsa su popularidad es su bajo costo. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $10.000 pesos colombianos, lo que facilita el acceso a un amplio número de jugadores en todo el país.



Juego legal y opciones en línea

En Colombia, el chance es un juego regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar su funcionamiento y garantizar la legalidad. Los jugadores pueden participar tanto en puntos físicos autorizados como en plataformas digitales, donde deben registrarse, validar su identidad, recargar saldo y elegir sus números.



Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio es obligatorio presentar:



Tiquete original en buen estado

Dependiendo del monto ganado, se pueden exigir requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: solo documentación básica

solo documentación básica Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el formulario SIPLAFT

diligenciar el formulario SIPLAFT Superiores a 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente

Resultados recientes del Chontico Noche

Muchos jugadores revisan resultados anteriores como referencia. Estos fueron algunos de los más recientes:



2 de mayo de 2026: 6526 - 9

6526 - 9 30 de abril de 2026: 3632 - 8

3632 - 8 29 de abril de 2026: 7698 - 7

7698 - 7 28 de abril de 2026: 5973 - 4

Gracias a su frecuencia diaria, variedad de modalidades y facilidad de acceso, el Chontico Noche se mantiene como una de las opciones más consultadas dentro del chance en Colombia.