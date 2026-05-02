Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 2 de mayo de 2026

El chance Chontico Noche reveló su resultado oficial del sábado 2 de mayo de 2026, una jornada que volvió a captar la atención de miles de jugadores, especialmente en el Valle del Cauca y otras regiones del país.
Resultado del Chontico Noche hoy, sábado 2 de mayo de 2026
Este sorteo, reconocido por su constancia y facilidad de participación, dejó como combinación ganadora el en minutos, dato clave para la asignación de premios.
- Número ganador:
- Dos últimas cifras:
- Tres últimas cifras:
- Quinta balota:
Horarios del sorteo Chontico Noche
Uno de los factores que mantiene la fidelidad de los apostadores es la claridad en los horarios. El sorteo se realiza en los siguientes momentos:
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábados: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Durante estos horarios, los resultados se publican en tiempo real a través de canales autorizados. Además, existen otras opciones como Chontico Día y Súper Chontico Noche, que amplían la oferta de juego.
Modalidades de apuesta
El Chontico Noche ofrece diversas formas de participar, adaptándose a diferentes estrategias y presupuestos:
- Acierto de cuatro cifras en orden exacto (superpleno)
- Combinaciones de cuatro y tres cifras
- Apuestas de dos cifras (pata)
- Apuestas de una cifra (uña)
Estas modalidades permiten elegir entre premios más altos o mayores probabilidades de acierto.
Costos y accesibilidad
Uno de los aspectos que impulsa su popularidad es su bajo costo. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $10.000 pesos colombianos, lo que facilita el acceso a un amplio número de jugadores en todo el país.
Juego legal y opciones en línea
En Colombia, el chance es un juego regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar su funcionamiento y garantizar la legalidad. Los jugadores pueden participar tanto en puntos físicos autorizados como en plataformas digitales, donde deben registrarse, validar su identidad, recargar saldo y elegir sus números.
Requisitos para reclamar premios
Para cobrar un premio es obligatorio presentar:
- Tiquete original en buen estado
Dependiendo del monto ganado, se pueden exigir requisitos adicionales:
- Menores a 48 UVT: solo documentación básica
- Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el formulario SIPLAFT
- Superiores a 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente
Resultados recientes del Chontico Noche
Muchos jugadores revisan resultados anteriores como referencia. Estos fueron algunos de los más recientes:
- 2 de mayo de 2026: 6526 - 9
- 30 de abril de 2026: 3632 - 8
- 29 de abril de 2026: 7698 - 7
- 28 de abril de 2026: 5973 - 4
Gracias a su frecuencia diaria, variedad de modalidades y facilidad de acceso, el Chontico Noche se mantiene como una de las opciones más consultadas dentro del chance en Colombia.