Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 25 de julio de 2026

El Chance Chontico Noche continúa siendo uno de los sorteos con mayor seguimiento en el Valle del Cauca y otras regiones de Colombia. Cada noche, miles de apostadores consultan el resultado oficial para verificar si su número fue el ganador y conocer si obtuvieron alguno de los premios disponibles.

Además de ofrecer varias modalidades de apuesta, este chance incorpora la quinta balota, una cifra adicional que complementa el resultado principal y brinda nuevas posibilidades de ganar a quienes participan en el sorteo.

Resultado del Chontico Noche hoy, sábado 25 de julio de 2026

El resultado oficial del Chance Chontico Noche correspondiente a este sábado 25 de julio de 2026 estará disponible (en minutos).



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

Quinta balota: (en minutos)



Los jugadores pueden verificar el resultado en los canales oficiales y en los puntos de venta autorizados para confirmar si su apuesta obtuvo algún premio.



¿A qué hora juega el Chontico Noche?

El horario del sorteo cambia según el día de la semana:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del Chontico Noche, el operador también realiza otros sorteos como Chontico Día y Super Chontico Noche, este último programado los jueves en jornada nocturna.

¿Cómo se juega el Chontico Noche?

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El Chontico Noche permite realizar apuestas desde montos accesibles, facilitando la participación de jugadores con diferentes presupuestos.

Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir con el resultado oficial del sorteo. Dependiendo de la modalidad elegida, será necesario acertar el número completo o parte de la combinación en el orden establecido.

Modalidades de apuesta del Chontico Noche

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El juego ofrece distintas opciones para que cada participante elija la forma de apostar que prefiera.



Cuatro cifras directo o superpleno

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo.

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo. Combinado de cuatro cifras

Permite ganar cuando las cuatro cifras coinciden, sin importar la posición en la que aparezcan.

Permite ganar cuando las cuatro cifras coinciden, sin importar la posición en la que aparezcan. Tres cifras directo

Entrega premio a quienes aciertan las tres últimas cifras en el orden exacto.

Entrega premio a quienes aciertan las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras

Reconoce a quienes aciertan las tres cifras finales, aunque estén en un orden diferente.

Reconoce a quienes aciertan las tres cifras finales, aunque estén en un orden diferente. Dos cifras o pata

Consiste en acertar únicamente las dos últimas cifras del número ganador.

Consiste en acertar únicamente las dos últimas cifras del número ganador. Una cifra o uña

Premia a quienes logran acertar solamente la última cifra del resultado oficial.

¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Noche?

El valor de la apuesta depende de la modalidad elegida por el participante.



Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $10.000.

Esta variedad de valores permite que jugadores con diferentes presupuestos participen diariamente en el sorteo.

Requisitos para reclamar un premio

El procedimiento para cobrar un premio depende del monto obtenido, aunque todos los ganadores deben cumplir con la documentación exigida por el operador.

Documentos necesarios



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Condiciones según el valor del premio

Premios menores a 48 UVT

Solo requieren la presentación de la documentación básica.



Solo requieren la presentación de la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos obligatorios, será necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.



Además de los documentos obligatorios, será necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado. Premios superiores a 182 UVT

También deberán presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días y a nombre de la persona registrada en el tiquete ganador.

Gracias a sus sorteos diarios, las diferentes modalidades de apuesta y la incorporación de la quinta balota, el Chance Chontico Noche continúa siendo uno de los juegos de azar con mayor tradición y seguimiento entre los apostadores del Valle del Cauca y otras regiones del país.