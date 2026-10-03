Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 3 de octubre de 2026

Chontico Noche es un chance de amplia presencia en el Valle del Cauca, donde cuenta con gran participación. Este sábado 3 de octubre de 2026 se realizará un nuevo sorteo y los jugadores podrán consultar aquí las cifras oficiales.

Resultado del Chontico Noche hoy, sábado 3 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Chontico Noche de este sábado 3 de octubre de 2026 es el 2094 - 6 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 2094

Dos últimas cifras: 94

Tres últimas cifras: 094

La quinta: 6

Los jugadores deben comparar el resultado oficial con el número registrado en su tiquete para verificar si obtuvieron algún premio.

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¿A qué hora juega Chontico Noche?

Chontico Noche realiza sus sorteos de lunes a viernes a las 7:00 p. m., los sábados a las 10:00 p. m. y los domingos y festivos a las 8:00 p. m.

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¿Cuánto cuesta jugar Chontico Noche?

El valor de las apuestas depende de la modalidad seleccionada. Los jugadores pueden participar desde $500, mientras que el valor máximo por apuesta es de $10.000.

Modalidades de apuesta de Chontico Noche

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Chontico Noche cuenta con diferentes alternativas para participar en cada sorteo. Los jugadores pueden elegir la cantidad de cifras y la modalidad que prefieran:



Cuatro cifras directo o superpleno: se apuesta por las cuatro cifras del número ganador.

se apuesta por las cuatro cifras del número ganador. Cuatro cifras combinado: permite jugar las cuatro cifras en diferentes combinaciones.

permite jugar las cuatro cifras en diferentes combinaciones. Tres cifras directo: se eligen las tres últimas cifras del número ganador.

se eligen las tres últimas cifras del número ganador. Tres cifras combinado: se apuesta por diferentes combinaciones de tres cifras.

se apuesta por diferentes combinaciones de tres cifras. Dos cifras o pata: se juega con las dos últimas cifras.

se juega con las dos últimas cifras. Una cifra o uña: se apuesta por una sola cifra del número ganador.

La quinta balota amplía las posibilidades de ganar

Desde 2025, Chontico Noche cuenta con una quinta cifra adicional que acompaña el resultado principal. Esta alternativa puede representar una posibilidad adicional de premio cuando se cumplen las condiciones establecidas para la apuesta.

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¿Cómo reclamar un premio de Chontico Noche?

Si el resultado coincide con alguna de las modalidades premiadas, el ganador debe presentar la documentación correspondiente para solicitar el pago:



Tiquete original, sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Copia legible del documento de identidad.

Premios entre 48 y 181 UVT:

También debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

Premios superiores a 182 UVT:

Se requiere además un certificado bancario con una vigencia máxima de 30 días y a nombre del titular del tiquete.

Premios superiores a 182 UVT:

Se pagan mediante transferencia bancaria, proceso que puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.