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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 8 de agosto de 2026

Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 8 de agosto de 2026

El chance Chontico Noche juega todos los días en la noche. Consulte aquí el número ganador del sorteo de hoy, sábado 8 de agosto de 2026.

Chontico Noche
Chontico Noche
Blu Radio - IA
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de ago, 2026

El Chontico Noche es uno de los chances más consultados en el Valle del Cauca, donde miles de jugadores siguen diariamente sus resultados para conocer el número ganador. El sorteo es operado por la Lotería del Chontico y su nombre está inspirado en el chontaduro, fruta representativa de esta región de Colombia.

Además, el sorteo cuenta con una quinta balota, una cifra adicional que acompaña el resultado principal y amplía las posibilidades de obtener un premio cuando coincide con la apuesta realizada.

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Resultado del Chontico Noche hoy, sábado 8 de agosto de 2026

El resultado oficial del Chontico Noche correspondiente a este sábado 8 de agosto de 2026 es el 6763 - 3.

  • Número ganador: 6763
  • Dos últimas cifras: 63
  • Tres últimas cifras: 763
  • Quinta balota: 3

Los jugadores pueden verificar el resultado en los canales oficiales y en los puntos de venta autorizados para confirmar si su tiquete obtuvo algún premio.

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¿A qué hora juega el Chontico Noche?

El horario del sorteo depende del día de la semana:

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábados: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del Chontico Noche, la marca cuenta con otros sorteos como Chontico Día y Super Chontico Noche, este último realizado los jueves en jornada nocturna.

¿Cómo funciona el Chontico Noche?

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Para participar, los jugadores seleccionan una combinación y eligen la modalidad de apuesta que prefieran. Según la opción seleccionada, el premio puede obtenerse al acertar las cuatro cifras o determinadas cifras finales del resultado oficial. El número ganador debe coincidir con la combinación apostada y respetar el orden establecido cuando la modalidad así lo exige.

Modalidades de apuesta del Chontico Noche

  • Cuatro cifras directo o superpleno
    Consiste en acertar las cuatro cifras del resultado ganador exactamente en el mismo orden.
  • Combinado de cuatro cifras
    Permite obtener premio cuando las cuatro cifras coinciden, sin importar su posición.
  • Tres cifras directo
    Premia a quienes aciertan las tres últimas cifras en el orden exacto del resultado.
  • Combinado de tres cifras
    Entrega premio cuando las tres cifras finales coinciden, aunque aparezcan en un orden diferente.
  • Dos cifras o pata
    Consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador en el orden correspondiente.
  • Una cifra o uña
    Premia a quienes aciertan únicamente la última cifra del resultado oficial.

¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Noche?

El valor de la apuesta depende de la modalidad elegida:

  • Apuesta mínima: $500.
  • Apuesta máxima: $10.000.

Esta variedad de montos permite que los participantes seleccionen cuánto desean apostar de acuerdo con sus preferencias.

Requisitos para reclamar premios

El cobro depende del valor del premio obtenido, aunque existen documentos básicos que deben presentar todos los ganadores.

Documentos necesarios

  • Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Condiciones según el valor del premio

  • Premios menores a 48 UVT
    Solo requieren los documentos básicos establecidos para el cobro.
  • Premios entre 48 y 181 UVT
    Además de la documentación básica, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.
  • Premios superiores a 182 UVT
    También se exige una certificación bancaria expedida con una vigencia máxima de 30 días y a nombre de la persona registrada en el tiquete ganador.

Con sorteos diarios, diferentes modalidades de apuesta y la posibilidad de obtener premios mediante distintos niveles de acierto, el Chontico Noche continúa entre los chances más consultados por los jugadores del Valle del Cauca y otras regiones de Colombia.

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