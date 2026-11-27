El Chontico Noche continúa entre los juegos de azar más consultados por miles de apostadores en el Valle del Cauca y otras regiones del país. Su variedad de modalidades y la posibilidad de participar con una quinta balota hacen que los jugadores estén pendientes de los resultados de cada jornada.

Desde 2025, el juego incorporó ajustes en su dinámica, entre ellos la quinta balota, una alternativa adicional que amplía las combinaciones disponibles para los participantes.

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Número ganador del Chontico Noche hoy viernes 27 de noviembre de 2026

El resultado oficial del sorteo de Chontico Noche de este viernes 27 de noviembre de 2026 es el



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Los participantes pueden consultar los resultados a través de los canales oficiales y verificar si sus tiquetes coinciden con alguna de las combinaciones premiadas en los puntos de pago autorizados

Quinta balota en Chontico Noche, una alternativa adicional

La quinta balota es una cifra extra que complementa el resultado principal del sorteo y permite acceder a otras posibilidades de premio, de acuerdo con las condiciones de la apuesta realizada.



Esta alternativa amplía las opciones de participación para los jugadores, quienes pueden tener en cuenta la cifra adicional al momento de revisar los resultados de cada jornada.

¿A qué hora juega el Chontico Noche?

El sorteo de Chontico Noche se realiza todos los días, aunque los horarios cambian dependiendo de la jornada:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

La marca también cuenta con otras modalidades, como Chontico Día y Super Chontico Noche, este último programado los jueves en horario nocturno.

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Modalidades de apuesta disponibles

Chontico Noche ofrece diferentes formas de participación, según la cantidad de cifras que el jugador decida apostar y las condiciones de cada modalidad.



Cuatro cifras directo o superpleno: premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del resultado oficial.

premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del resultado oficial. Combinado de cuatro cifras: permite obtener premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden en que aparezcan.

permite obtener premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden en que aparezcan. Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras: premia a quienes aciertan las tres últimas cifras en cualquier orden.

premia a quienes aciertan las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: la apuesta se centra en acertar las dos últimas cifras exactas del sorteo.

la apuesta se centra en acertar las dos últimas cifras exactas del sorteo. Una cifra o uña: se obtiene premio al coincidir únicamente la última cifra del número ganador.

¿Cuánto cuesta jugar Chontico Noche?

Las apuestas de Chontico Noche tienen un rango de valores que permite a los participantes elegir el monto de acuerdo con su presupuesto y la modalidad seleccionada.



Valor mínimo del tiquete: $500.

$500. Valor máximo por apuesta: $10.000.

Cada jugador puede seleccionar la cantidad que desea apostar dentro de los límites establecidos para el juego.

Requisitos para reclamar premios de Chontico Noche

Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar la documentación exigida en los puntos autorizados por el operador.

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Documentos básicos:



Tiquete original diligenciado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales dependen del monto obtenidos



Premios menores a 48 UVT: solo se exige la documentación básica.

solo se exige la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formato SIPLAFT suministrado en el punto de venta.

es obligatorio diligenciar el formato SIPLAFT suministrado en el punto de venta. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar, además, una certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.

Con sus sorteos diarios, distintas modalidades de apuesta y la alternativa de la quinta balota, Chontico Noche sigue siendo uno de los juegos de azar que concentra la atención de participantes en el Valle del Cauca y otras regiones de Colombia.