El Paisita Noche se mantiene entre los sorteos de chance más consultados por los jugadores de Antioquia y otras regiones del país. Su variedad de modalidades permite apostar a diferentes combinaciones de cifras y verificar posteriormente si el tiquete coincide con el resultado oficial.

Este juego también cuenta con una quinta balota, una cifra adicional que acompaña el resultado principal y representa otra alternativa dentro de las opciones disponibles para los participantes.

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Resultado del Paisita Noche hoy viernes 27 de noviembre de 202

El número ganador del Paisita Noche de este viernes 27 de noviembre de 2026 es el



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Los resultados pueden verificarse a través de los canales oficiales y en los puntos de venta autorizados, donde los participantes pueden revisar si su tiquete obtuvo algún premio.

¿A qué hora se juega Paisita Noche?

El Paisita Noche cuenta con una programación diaria cuyos horarios, según la jornada, son los siguientes:



De lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada. Para obtener el premio principal en la apuesta de cuatro cifras directo, es necesario acertar el número completo en el mismo orden anunciado oficialmente.



Modalidades de apuesta en Paisita Noche

El Paisita Noche dispone de diferentes opciones para participar, de acuerdo con la cantidad de cifras que se desee jugar y las condiciones de cada modalidad.



Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el orden exacto.

consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el orden exacto. Combinado de cuatro cifras: permite obtener premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden en el que aparezcan.

permite obtener premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden en el que aparezcan. Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras del resultado oficial en el mismo orden.

requiere acertar las tres últimas cifras del resultado oficial en el mismo orden. Combinado de tres cifras: premia a quienes aciertan las tres cifras finales, aunque aparezcan en un orden diferente.

premia a quienes aciertan las tres cifras finales, aunque aparezcan en un orden diferente. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador.

consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador. Una cifra o uña: permite obtener un premio al acertar únicamente la última cifra sorteada.

Quinta balota, una opción adicional en Paisita Noche

La quinta balota fue incorporada al Paisita Noche durante 2025. Esta cifra adicional complementa el resultado principal del sorteo y ofrece posibilidades de premio cuando coincide con las condiciones de la apuesta realizada.

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La alternativa se suma a las diferentes modalidades que ofrece el juego para quienes participan en sus sorteos diarios.

Requisitos para reclamar premios del Paisita Noche

El proceso de cobro depende del monto del premio obtenido. Sin embargo, los ganadores deben presentar los documentos básicos exigidos por el operador para adelantar el trámite.

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Documentos básicos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Condiciones según el valor del premio:



Premios inferiores a 48 UVT: se requiere la documentación básica para realizar el cobro.

se requiere la documentación básica para realizar el cobro. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos obligatorios, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

además de los documentos obligatorios, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado. Premios superiores a 182 UVT: es necesario presentar una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.

Con su programación diaria, diferentes modalidades de apuesta y la posibilidad de participar con la quinta balota, el Paisita Noche sigue siendo uno de los juegos de chance más consultados por los participantes de Antioquia y otras regiones de Colombia