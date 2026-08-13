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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / ColorLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 13 de agosto de 2026

ColorLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 13 de agosto de 2026

Consulte los resultados oficiales del sorteo 209 de ColorLoto, la combinación de números y colores ganadora, la distribución de premios y el nuevo acumulado millonario para el próximo juego.

ColorLoto
ColorLoto
Foto: Baloto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

ColorLoto, uno de los juegos del portafolio de Baloto que combina números y colores en cada apuesta, realiza un nuevo sorteo este jueves 13 de agosto de 2026. Tras el evento, se conocerá la combinación ganadora, así como el reporte oficial de premiación y el acumulado para la siguiente fecha.

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Los participantes podrán revisar si su apuesta coincide con los resultados oficiales y confirmar la información antes de iniciar cualquier proceso de reclamación del premio.

  • La combinación ganadora del sorteo de ColorLoto de este jueves 13 de agosto de 2026 es la siguiente: 1 (negro) - 1 (blanco) - 6 (verde) - 4 (azul) - 4 (verde) - 3 (amarillo).

¿Cómo se juega ColorLoto?

ColorLoto hace parte del portafolio de juegos de Baloto y se caracteriza por un sistema en el que los jugadores deben acertar tanto los números como los colores de las balotas para obtener el premio mayor.

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Logo oficial de MiLoto de Baloto con el número seis y fondo azul.
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Lotería de la Cruz Roja, resultado del último sorteo hoy jueves 13 de agosto de 2026

Esta mecánica aumenta el nivel de dificultad del juego y permite que el acumulado continúe creciendo cuando no se presenta un ganador en la categoría principal.

¿De cuánto es el acumulado de ColorLoto?

Para este jueves 13 de agosto de 2026, el premio acumulado de ColorLoto es de $2.010 millones.

Antes de reclamar cualquier premio, los apostadores deben verificar que los resultados correspondan a los publicados por los canales oficiales de Baloto y conservar el tiquete en buen estado, ya que este es el documento requerido para adelantar el proceso de pago en caso de resultar ganador.

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