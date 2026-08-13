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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de la Cruz Roja, resultado del último sorteo hoy jueves 13 de agosto de 2026

Lotería de la Cruz Roja, resultado del último sorteo hoy jueves 13 de agosto de 2026

La Lotería de la Cruz Roja entrega este jueves un premio mayor de 7.000 millones de pesos. Consulte aquí los resultados completos del más reciente sorteo.

Lotería de la Cruz Roja (1).jpg
Foto: Lotería de la Cruz Roja
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó este jueves, 13 de agosto de 2026, el sorteo 3164, una nueva jornada en la que puso en juego un Premio Mayor de $11.800 millones. En esta oportunidad, el premio principal fue para el billete con el número XXXX de la serie XXX.

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Resultados de la Lotería de la Cruz Roja hoy 13 de agosto de 2026

Además del Premio Mayor, el sorteo 3164 entregó varios premios secos en distintas categorías. Estos fueron los números y series ganadores:

Últimas noticias

Logo oficial de MiLoto de Baloto con el número seis y fondo azul.
Resultados de las loterías

MiLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 13 de agosto de 2026

Logo oficial de la Lotería del Huila con el isotipo de una figura humana estilizada en verde y amarillo, junto al sello de la Gobernación del Huila sobre un fondo circular claro.
Resultados de las loterías

Lotería del Huila, resultados del último sorteo hoy jueves 13 de agosto de 2026

Los resultados oficiales también pueden ser consultados en la imagen correspondiente al sorteo 3164.

¿A qué hora juega la Lotería de la Cruz Roja?

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realiza habitualmente sus sorteos entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., con transmisión en vivo a través de Canal Uno.

Quienes deseen comprobar si su billete o fracción resultó ganador pueden consultar los resultados oficiales mediante los canales digitales y las redes sociales de la lotería.

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También está disponible la línea (1) 311 5432, opción 0 o extensión 100, para recibir información relacionada con los premios del sorteo 3164.

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