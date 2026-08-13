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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / MiLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 13 de agosto de 2026

MiLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 13 de agosto de 2026

Consulte los resultados oficiales de MiLoto para el sorteo 588 del jueves 13 de agosto de 2026, la combinación ganadora de números y la distribución del plan de premios entregado.

Logo oficial de MiLoto de Baloto con el número seis y fondo azul.
Imagen oficial de la marca MiLoto por Baloto, un juego de azar regulado en Colombia. Las estadísticas y números ganadores se actualizan después de cada sorteo oficial.
Foto: Baloto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

El sorteo número 588 de MiLoto, jugado este jueves, 13 de agosto de 2026, dejó miles de ganadores en todo el país. En esta edición, el acumulado que estaba en juego alcanzó los $120 millones de pesos.

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A continuación, te mostramos los números ganadores, el desglose de premios por cantidad de aciertos y el nuevo monto acumulado para el próximo sorteo.

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Números ganadores de MiLoto 13 de agosto (Sorteo 588)

  • La combinación ganadora del sorteo 588 de este jueves 13 de agosto de 2026 fue:

¿Cómo jugar MiLoto?

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  1. Elige tus números: Selecciona 5 números del 1 al 39. Puedes elegirlos tú mismo o pedirlos de forma automática (al azar).
  2. Costo del boleto: Cada jugada tiene un costo accesible para los apostadores.
  3. ¿Cómo ganar?: Ganas si aciertas a 5, 4, 3 o 2 de los números sorteados.
  4. Puntos de venta: Puedes comprar tu tiquete en los puntos autorizados de Gana, Paga Todo, Suchance, Jer, entre otros operadores de red a nivel nacional, o de forma virtual a través de la plataforma web oficial.
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