MiLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 13 de agosto de 2026

El sorteo número 588 de MiLoto, jugado este jueves, 13 de agosto de 2026, dejó miles de ganadores en todo el país. En esta edición, el acumulado que estaba en juego alcanzó los $120 millones de pesos.

A continuación, te mostramos los números ganadores, el desglose de premios por cantidad de aciertos y el nuevo monto acumulado para el próximo sorteo.

Números ganadores de MiLoto 13 de agosto (Sorteo 588)

La combinación ganadora del sorteo 588 de este jueves 13 de agosto de 2026 fue:

¿Cómo jugar MiLoto?

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