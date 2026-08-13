Lotería del Huila, resultados del último sorteo hoy jueves 13 de agosto de 2026

La Lotería del Huila realizó este jueves, 13 de agosto de 2026, el sorteo número 4768 tras el aplazamiento del martes por el terremoto. De acuerdo con los resultados oficiales, el premio mayor, de $2.000 millones, fue para el número XXXX de la serie XXX.

Resultados de la Lotería del Huila del sorteo 4768

Además del premio mayor, el sorteo entregó premios secos de diferentes categorías, premios sin serie y aproximaciones al número ganador.

¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Las personas interesadas en participar en los sorteos de la Lotería del Huila pueden adquirir un billete completo o una fracción en los puntos de venta autorizados de PagaTodo.

Al momento de comprar, los jugadores pueden escoger entre las combinaciones de números y series disponibles para el sorteo correspondiente. Además, es importante conservar el billete en buen estado, pues este documento es indispensable para reclamar un eventual premio.



Los resultados deben verificarse con la información oficial del sorteo antes de iniciar cualquier trámite de cobro.