En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jorge Eliécer Laverde
Emergencia económica
Terremoto en Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería del Huila, resultados del último sorteo hoy jueves 13 de agosto de 2026

Lotería del Huila, resultados del último sorteo hoy jueves 13 de agosto de 2026

La Lotería del Huila juega este jueves por un premio mayor de 2.000 millones de pesos. Consulte aquí los resultados completos del más reciente sorteo.

Logo oficial de la Lotería del Huila con el isotipo de una figura humana estilizada en verde y amarillo, junto al sello de la Gobernación del Huila sobre un fondo circular claro.
Resultados de la Lotería del Huila: consulte el número ganador del premio mayor y todos los premios secos del sorteo de esta semana.
Foto: Lotería del Huila
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

La Lotería del Huila realizó este jueves, 13 de agosto de 2026, el sorteo número 4768 tras el aplazamiento del martes por el terremoto. De acuerdo con los resultados oficiales, el premio mayor, de $2.000 millones, fue para el número XXXX de la serie XXX.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Resultados de la Lotería del Huila del sorteo 4768

Además del premio mayor, el sorteo entregó premios secos de diferentes categorías, premios sin serie y aproximaciones al número ganador.

Últimas noticias

Logo oficial de MiLoto de Baloto con el número seis y fondo azul.
Resultados de las loterías

MiLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 13 de agosto de 2026

Lotería de la Cruz Roja (1).jpg
Resultados de las loterías

Lotería de la Cruz Roja, resultado del último sorteo hoy jueves 13 de agosto de 2026

¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Las personas interesadas en participar en los sorteos de la Lotería del Huila pueden adquirir un billete completo o una fracción en los puntos de venta autorizados de PagaTodo.

Al momento de comprar, los jugadores pueden escoger entre las combinaciones de números y series disponibles para el sorteo correspondiente. Además, es importante conservar el billete en buen estado, pues este documento es indispensable para reclamar un eventual premio.

Los resultados deben verificarse con la información oficial del sorteo antes de iniciar cualquier trámite de cobro.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Lotería del Huila

Loterías de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad