ColorLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 16 de abril de 2026

El juego ColorLoto, integrante de la familia Baloto en Colombia y caracterizado por combinar números y colores en su mecánica de juego, realizó su sorteo número 175 el jueves 16 de abril de 2026 De acuerdo con los resultados oficiales, la combinación ganadora del sorteo estuvo compuesta por las siguientes seis balotas: 3 (amarillo) - 4 (negro) - 4 (amarillo) - 2 (blanco) - 3 (blanco) - 5 (azul).



Un juego que mezcla números y colores

ColorLoto se diferencia de otros juegos de la familia Baloto porque combina dos variables en la apuesta: números y colores. Cada balota del sorteo tiene un número y un color específico, lo que amplía las combinaciones posibles y define diferentes categorías de premios según el tipo de coincidencias obtenidas. Esta modalidad permite que los jugadores ganen incluso si no aciertan completamente la combinación principal, ya sea por coincidencias en números, colores o ambas características.



Próximo sorteo con mayor acumulado

Tras quedar desierto el premio principal en el sorteo 175, el nuevo acumulado asciende a $1.710 millones, cifra que estará en juego en el siguiente sorteo del ColorLoto.