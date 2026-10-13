Consulte el resultado del último sorteo de Dorado Mañana hoy, martes 13 de octubre de 2026

El chance Dorado Mañana sigue siendo uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia. Su amplia cobertura en ciudades y municipios del país, junto con un atractivo plan de premios, lo convierte en una de las modalidades de chance más populares para quienes buscan comprobar si su apuesta resultó ganadora.

Número ganador del Dorado Mañana hoy, martes 13 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 13 de octubre de 2026 es (resultado en breve). Una vez se conozcan los resultados, los jugadores podrán verificar las cifras correspondientes y comprobar si su tiquete coincide con alguna de las combinaciones premiadas.

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta balota:

Se recomienda verificar el resultado con el operador autorizado y consultar con el vendedor de confianza para confirmar si el tiquete obtuvo algún premio.



¿A qué hora juega el Dorado Mañana?

El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después del sorteo, lo que permite a los participantes consultar oportunamente las cifras ganadoras.

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Los domingos y festivos no se realiza este sorteo.

Plan de premios del Dorado Mañana

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Uno de los principales atractivos de este juego de azar es la posibilidad de obtener premios mediante aciertos completos o parciales. Por cada peso apostado, el plan de premios contempla los siguientes pagos:

4 cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. 1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Además, el juego incluye una quinta balota, que amplía las combinaciones disponibles y ofrece otra posibilidad de obtener ganancias, de acuerdo con las condiciones establecidas para el sorteo.

¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

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De acuerdo con las condiciones establecidas por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos pueden reclamarse en puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos correspondientes.

Para realizar el cobro, es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

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Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Es importante conservar el tiquete sin tachones ni enmendaduras, ya que cualquier alteración puede afectar su validación y el pago del premio.

Antes de reclamar, se recomienda confirmar el resultado del sorteo y consultar las condiciones vigentes del operador para conocer el procedimiento aplicable al premio obtenido.