Dorado Mañana hoy: resultado del lunes 6 de julio de 2026, número ganador

Resultado del Dorado Mañana de hoy, lunes 6 de julio de 2026

El sorteo de Dorado Mañana dejó como número ganador este lunes 6 de julio de 2026 el: 4446 - 5

Este juego se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. y es transmitido por Canal UNO en Colombia. Los días festivos no hay sorteo. Además del sorteo de la mañana, esta lotería cuenta con otras dos emisiones: Dorado Tarde y Dorado Noche, que se juegan en diferentes horarios.

Últimos resultados de Dorado Mañana

Estos han sido los resultados más recientes del sorteo:

Fecha Resultado 6 de julio de 2026 4446 4 de julio de 2026 0150 3 de julio de 2026 0188 2 de julio de 2026 2679 1 de julio de 2026 8254 30 de junio de 2026 4268 27 de junio de 2026 3646 26 de junio de 2026 8826 25 de junio de 2026 9388 24 de junio de 2026 7032 23 de junio de 2026 5181 22 de junio de 2026 0263 20 de junio de 2026 5446 19 de junio de 2026 1360 18 de junio de 2026 7928

¿A qué hora juega Dorado Mañana?

Dorado Mañana se juega de lunes a sábado a las 11:00 de la mañana y su sorteo es transmitido por Canal UNO. No se realiza los días festivos.



Los apostadores también pueden participar en los sorteos Dorado Tarde y Dorado Noche, que se llevan a cabo más adelante durante la jornada.

¿Cómo reclamar un premio?

Si su número coincide con el resultado ganador, conserve el tiquete original en buen estado y verifique el premio en el punto de venta autorizado donde realizó la apuesta o con el operador correspondiente. Para reclamar premios de mayor valor será necesario presentar el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos por el operador del juego.