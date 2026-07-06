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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Dorado Mañana hoy: resultado del lunes 6 de julio de 2026, número ganador

Dorado Mañana hoy: resultado del lunes 6 de julio de 2026, número ganador

El sorteo de Dorado Mañana se realizó este lunes 6 de julio de 2026. Conozca el número ganador, el historial de los últimos resultados y cuándo se juega este popular chance en Colombia.

Logo de dorado mañana chance.
Dorado Mañana hoy
Foto: Pexels - Dorado Mañana.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de jul, 2026

Resultado del Dorado Mañana de hoy, lunes 6 de julio de 2026

El sorteo de Dorado Mañana dejó como número ganador este lunes 6 de julio de 2026 el: 4446 - 5

Este juego se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. y es transmitido por Canal UNO en Colombia. Los días festivos no hay sorteo. Además del sorteo de la mañana, esta lotería cuenta con otras dos emisiones: Dorado Tarde y Dorado Noche, que se juegan en diferentes horarios.

Últimos resultados de Dorado Mañana

Estos han sido los resultados más recientes del sorteo:

FechaResultado
6 de julio de 20264446
4 de julio de 20260150
3 de julio de 20260188
2 de julio de 20262679
1 de julio de 20268254
30 de junio de 20264268
27 de junio de 20263646
26 de junio de 20268826
25 de junio de 20269388
24 de junio de 20267032
23 de junio de 20265181
22 de junio de 20260263
20 de junio de 20265446
19 de junio de 20261360
18 de junio de 20267928

¿A qué hora juega Dorado Mañana?

Dorado Mañana se juega de lunes a sábado a las 11:00 de la mañana y su sorteo es transmitido por Canal UNO. No se realiza los días festivos.

Los apostadores también pueden participar en los sorteos Dorado Tarde y Dorado Noche, que se llevan a cabo más adelante durante la jornada.

¿Cómo reclamar un premio?

Si su número coincide con el resultado ganador, conserve el tiquete original en buen estado y verifique el premio en el punto de venta autorizado donde realizó la apuesta o con el operador correspondiente. Para reclamar premios de mayor valor será necesario presentar el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos por el operador del juego.

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