Dorado Mañana hoy: resultado del lunes 6 de julio de 2026, número ganador

Resultado del Dorado Mañana de hoy, lunes 6 de julio de 2026
El sorteo de Dorado Mañana dejó como número ganador este lunes 6 de julio de 2026 el: 4446 - 5
Este juego se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. y es transmitido por Canal UNO en Colombia. Los días festivos no hay sorteo. Además del sorteo de la mañana, esta lotería cuenta con otras dos emisiones: Dorado Tarde y Dorado Noche, que se juegan en diferentes horarios.
Últimos resultados de Dorado Mañana
Estos han sido los resultados más recientes del sorteo:
|Fecha
|Resultado
|6 de julio de 2026
|4446
|4 de julio de 2026
|0150
|3 de julio de 2026
|0188
|2 de julio de 2026
|2679
|1 de julio de 2026
|8254
|30 de junio de 2026
|4268
|27 de junio de 2026
|3646
|26 de junio de 2026
|8826
|25 de junio de 2026
|9388
|24 de junio de 2026
|7032
|23 de junio de 2026
|5181
|22 de junio de 2026
|0263
|20 de junio de 2026
|5446
|19 de junio de 2026
|1360
|18 de junio de 2026
|7928
¿A qué hora juega Dorado Mañana?
Dorado Mañana se juega de lunes a sábado a las 11:00 de la mañana y su sorteo es transmitido por Canal UNO. No se realiza los días festivos.
Los apostadores también pueden participar en los sorteos Dorado Tarde y Dorado Noche, que se llevan a cabo más adelante durante la jornada.
¿Cómo reclamar un premio?
Si su número coincide con el resultado ganador, conserve el tiquete original en buen estado y verifique el premio en el punto de venta autorizado donde realizó la apuesta o con el operador correspondiente. Para reclamar premios de mayor valor será necesario presentar el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos por el operador del juego.