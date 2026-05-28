Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy jueves 28 de mayo de 2026

El chance Dorado Mañana continúa siendo uno de los sorteos más consultados por los colombianos que diariamente buscan conocer si su apuesta resultó favorecida. Gracias a sus diferentes modalidades de juego y a su amplio plan de premios, este chance sigue consolidándose como uno de los favoritos entre los aficionados a los juegos de azar en el país.

Resultado del Dorado Mañana hoy, jueves 28 de mayo de 2026

El resultado oficial del chance Dorado Mañana para este jueves 28 de mayo de 2026 dejó como ganador el número (en minutos). Los apostadores podrán consultar su tiquete en puntos autorizados o con vendedores oficiales para verificar si obtuvieron algún premio.

Resultado completo del sorteo



Número ganador: (en minutos)

Últimas dos cifras: (en minutos)

Últimas tres cifras: (en minutos)

Quinta balota: (en minutos)

Las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente el estado del tiquete antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.



¿Cuánto paga el chance Dorado Mañana?

Uno de los aspectos más atractivos de este sorteo es su sistema de premios, ya que permite ganar tanto por aciertos exactos como por coincidencias parciales.

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Plan de premios



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. 2 últimas cifras o pata: paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. 1 cifra o uña: paga 5 veces lo apostado.

Además, el juego mantiene la modalidad de quinta balota, una opción adicional que amplía las posibilidades de combinación dentro del sorteo.

Horario del sorteo Dorado Mañana

Los sorteos del Dorado Mañana se realizan en horarios establecidos para que los jugadores conozcan rápidamente los resultados oficiales.

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Horarios oficiales



Lunes a sábado: después de las 11:00 a. m.

Domingos y festivos: no se realiza sorteo.

Los resultados suelen publicarse minutos después en canales autorizados y puntos oficiales de venta.

Requisitos para reclamar premios

Las personas que obtengan premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben cumplir con algunos requisitos para realizar el proceso de cobro.

Documentos necesarios



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado.

Entregar fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estos requisitos facilita la validación del premio y agiliza la entrega del dinero correspondiente.